weather 9.6°
$ 75.34
88.35

Главная / Новости / Сотрудники комитета по животному миру и Госветслужбы Ленобласти провели субботник на «Лысой Горе» в Луге

Новости Социум

Сотрудники комитета по животному миру и Госветслужбы Ленобласти провели субботник на «Лысой Горе» в Луге

Сотрудники комитета по охране, контролю и регулированию объектов животного мира Ленинградской области совместно с представителями Государственной ветеринарной службы региона провели субботник на территории мемориального комплекса «Лысая Гора» в городе Луга.

В годы Великой Отечественной войны на этом месте располагался лагерь для советских военнопленных. При штурме города в 1944 году здесь погибли более 200 солдат. В настоящее время на Лысой горе находится братская могила советских воинов, партизан и мирных жителей, погибших при освобождении города. Этот объект является мемориалом, за которым требуется уход.

В ходе субботника участники привели в порядок прилегающую территорию, отдав дань уважения тем, кто ценой своей жизни защищал Родину.

Посмотреть, где уже запланированы весенние уборки, а также предложить свое место, можно пройдя по ссылке

26 апреля 2025 года Ленобласть приняла участие во всероссийском субботнике. В Кировском районе состоялся первый международный субботник в 2025 году. Сам месячник субботников на территории региона проходил в прошлом году в два этапа. Экологический стартовал 14 апреля, а патриотический - 28 числа. Отметим, что по итогам 2024 года в процессе весенней уборки приняли участие свыше 400 тысяч ленинградцев. 

Теги

луга субботник Лысая гора
Для души Новости

Видео: Ветеран и труженик тыла Наталья Агеенко отметила 96-летие во Всеволожском районе

Жительница Всеволожского района Наталья Ивановна Агеенко отметила свой 96-й день рождения. Ветеран Великой Отечественной войны и труженик тыла встретила праздник на малой родине.

В годы войны Наталья Ивановна, будучи ещё подростком, помогала партизанам. Она до сих пор помнит, как, рискуя жизнью, передавала записки для советских бойцов, пряча их в своей косе. Женщина признаётся, что каждый день был наполнен страхом — фашисты не щадили никого.

С юбилеем ветерана поздравил президент России Владимир Путин, а также тёплые пожелания передал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Глава Всеволожского района Лира Бурак вручила Наталье Ивановне памятные подарки и поздравила её с наступающим Днём Великой Победы.

В региональном комитете по соцзащите жителям напоминали, что в Ленобласти действуют единовременные выплаты для супружеских пар, отметивших юбилеи совместной жизни с максимальным денежным поощрением в 75 тысяч рублей. В течение 2025 года мы упоминали несколько пар, которые много лет прожили бок о бок. Например, супружеская пара из Тихвина отпраздновала в 2025-м золотой юбилей, а в Киришах чета Ткач отметила 40 лет совместной жизни.

Видео: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

Популярное

Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают
Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают

18:11 04.05.2026

Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве
Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве

08:46 04.05.2026

Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США
Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США

06:45 04.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться