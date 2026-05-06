Сотрудники комитета по охране, контролю и регулированию объектов животного мира Ленинградской области совместно с представителями Государственной ветеринарной службы региона провели субботник на территории мемориального комплекса «Лысая Гора» в городе Луга.

В годы Великой Отечественной войны на этом месте располагался лагерь для советских военнопленных. При штурме города в 1944 году здесь погибли более 200 солдат. В настоящее время на Лысой горе находится братская могила советских воинов, партизан и мирных жителей, погибших при освобождении города. Этот объект является мемориалом, за которым требуется уход.

В ходе субботника участники привели в порядок прилегающую территорию, отдав дань уважения тем, кто ценой своей жизни защищал Родину.

Посмотреть, где уже запланированы весенние уборки, а также предложить свое место, можно пройдя по ссылке.

26 апреля 2025 года Ленобласть приняла участие во всероссийском субботнике. В Кировском районе состоялся первый международный субботник в 2025 году. Сам месячник субботников на территории региона проходил в прошлом году в два этапа. Экологический стартовал 14 апреля, а патриотический - 28 числа. Отметим, что по итогам 2024 года в процессе весенней уборки приняли участие свыше 400 тысяч ленинградцев.