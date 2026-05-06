Благодаря инициативе территориального общественного самоуправления «Наш дом Мариенбург» забытый дот Красногвардейского укрепрайона, расположенный на улице Садовой в Гатчине, получил новую жизнь.

Активисты ТОСа совместно со школьниками, ветеранами и неравнодушными жителями очистили внутреннее пространство сооружения от мусора, который накапливался здесь долгие годы.

Одной из примечательных находок стала старинная икона XVIII века. В планах — бережно восстановить образ и вернуть его на прежнее место. Кроме того, художник-реставратор обновил надпись «Никто не забыт, ничто не забыто» на стене дота.

Инициатива нашла поддержку и у партнёров. На помощь пришло Управление благоустройства и дорожного хозяйства города Гатчины. Специалисты с применением тяжёлой техники убрали пни, выровняли землю и подготовили основание для будущего газона. Все работы велись аккуратно, чтобы не повредить уже высаженные растения.

В дальнейшем здесь планируется создать памятное пространство, связанное с историей Красногвардейского укрепрайона и увековечением памяти защитников этих рубежей.

Для тех, кто хочет реализовать подобный проект, но не знает, с чего начать, в комитете общественных коммуникаций можно получить консультацию по вопросам инициирования проектов, поиска партнёров и привлечения административной поддержки.