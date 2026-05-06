Активисты привели в порядок дот Красногвардейского укрепрайона в Гатчине

Активисты привели в порядок дот Красногвардейского укрепрайона в Гатчине

Благодаря инициативе территориального общественного самоуправления «Наш дом Мариенбург» забытый дот Красногвардейского укрепрайона, расположенный на улице Садовой в Гатчине, получил новую жизнь.

Фото: Правительство Ленинградской области, управление пресс-службы

Активисты ТОСа совместно со школьниками, ветеранами и неравнодушными жителями очистили внутреннее пространство сооружения от мусора, который накапливался здесь долгие годы.

Одной из примечательных находок стала старинная икона XVIII века. В планах — бережно восстановить образ и вернуть его на прежнее место. Кроме того, художник-реставратор обновил надпись «Никто не забыт, ничто не забыто» на стене дота.

Инициатива нашла поддержку и у партнёров. На помощь пришло Управление благоустройства и дорожного хозяйства города Гатчины. Специалисты с применением тяжёлой техники убрали пни, выровняли землю и подготовили основание для будущего газона. Все работы велись аккуратно, чтобы не повредить уже высаженные растения.

В дальнейшем здесь планируется создать памятное пространство, связанное с историей Красногвардейского укрепрайона и увековечением памяти защитников этих рубежей.

Для тех, кто хочет реализовать подобный проект, но не знает, с чего начать, в комитете общественных коммуникаций можно получить консультацию по вопросам инициирования проектов, поиска партнёров и привлечения административной поддержки.

Экстремистские высказывания в соцсетях стоили жителю Выборга свободы

Мужчине назначили год лишения свободы в колонии-поселении.

Житель города Выборга Ленинградской области осужден за экстремистские высказывания в социальных сетях.

По версии следствия, мужчина опубликовал в одном из каналов приветствие запрещенной в России организации. При этом ранее подсудимый не раз привлекался к административной ответственности. В итоге против ленинградца завели уголовное дело в рамках статьи 282.4 УК РФ.

Суд назначил мужчине год лишения свободы в колонии-поселения, однако от наказания осужденный был освобожден. Ему зачли время нахождения под стражей

В Ленобласти и еще семи регионах России ФСБ задержала пособников спецслужб Украины
ФСБ задержала пособников спецслужб Украины в восьми регионах России, в том числе Ленобласти.
Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают
18:11 04.05.2026

Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве
08:46 04.05.2026

Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США
06:45 04.05.2026

