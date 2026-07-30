Ленинградская область окажет поддержку предпринимателям, чьи товары были уничтожены или повреждены в результате пожаров на складах Wildberries. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

По предварительным данным, последствия происшествия затронули около 1,5 тысячи продавцов из Ленобласти. Сумма ущерба значительная.

«Компания со своей стороны принимает меры, старается помогать — это правильно. Но и мы как регион своих производителей не бросим», - заявил губернатор.

Глава региона отметил, что власти не оставят бизнес без помощи. Пострадавшие предприниматели смогут получить льготные займы на пополнение оборотных средств, чтобы быстрее восстановить товарные позиции и продолжить работу.

Кроме того, уже на следующей неделе начнет работу региональный штаб по координации взаимодействия предпринимателей, маркетплейса и органов власти. При нем организуют «горячую линию», где можно будет получить консультации и информацию, куда обращаться и какие шаги предпринимать.

Также экономическому блоку правительства Лен области поручено проработать дополнительные механизмы помощи на случай, если льготных займов окажется недостаточно для восстановления бизнеса.

По словам Александра Дрозденко, ситуация находится на его личном контроле.