weather 22.5°
$

Главная / Новости / Ленобласть поддержит предпринимателей, пострадавших после пожаров на складах Wildberries

Новости Социум Главное

Ленобласть поддержит предпринимателей, пострадавших после пожаров на складах Wildberries

Ленинградская область окажет поддержку предпринимателям, чьи товары были уничтожены или повреждены в результате пожаров на складах Wildberries. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Ленобласть поддержит предпринимателей, пострадавших после пожаров на складах Wildberries - По предварительным данным, последствия происшествия затронули около 1,5 тысячи продавцов из Леноблас
Фото: правительство Ленобласти.

По предварительным данным, последствия происшествия затронули около 1,5 тысячи продавцов из Ленобласти. Сумма ущерба значительная. 

«Компания со своей стороны принимает меры, старается помогать — это правильно. Но и мы как регион своих производителей не бросим», - заявил губернатор.

Глава региона отметил, что власти не оставят бизнес без помощи. Пострадавшие предприниматели смогут получить льготные займы на пополнение оборотных средств, чтобы быстрее восстановить товарные позиции и продолжить работу.

Кроме того, уже на следующей неделе начнет работу региональный штаб по координации взаимодействия предпринимателей, маркетплейса и органов власти. При нем организуют «горячую линию», где можно будет получить консультации и информацию, куда обращаться и какие шаги предпринимать.

Также экономическому блоку правительства Лен области поручено проработать дополнительные механизмы помощи на случай, если льготных займов окажется недостаточно для восстановления бизнеса.

По словам Александра Дрозденко, ситуация находится на его личном контроле.

Вам будет интересно
Участники СВО из Ленобласти смогут оформить три выплаты онлайн
Участникам специальной военной операции и членам их семей из Ленобласти станет проще получить некоторые единовременные выплаты. Теперь подать заявлени...
30.07.2026
176

Теги

Ленобласть предприниматели Поддержка Wildberries Дрозденко
Новости Социум

Более 230 тысяч жителей Ленобласти установили самозапрет на кредиты

К концу первого полугодия 2026 года 232 тысячи жителей Ленобласти установили самозапрет на кредиты. Об этом сообщил председатель регионального комитета цифрового развития Андрей Сытник.

Кроме того, жители активно устанавливают запреты на сделки с недвижимостью без личного участия собственника. К июлю 2026 года количество заявлений превысило 27,9 тысяч. Это привело к сокращению случаев противоправных действий в этой сфере, пишет Интерфакс.

Среди популярных в регионе цифровых сервисов — запись к врачу (3,55 миллиона обращений за первое полугодие), сведения из ЕГРН (287 тысяч), электронная трудовая книжка (172 тысячи) и онлайн-выписка из Росреестра (153 тысячи).

Вам будет интересно
Ленобласть поддержит предпринимателей, пострадавших после пожаров на складах Wildberries
Ленинградская область окажет поддержку предпринимателям, чьи товары были уничтожены или повреждены в результате пожаров на складах Wildberries. Об это...
30.07.2026
115

Теги

самозапрет на кредит Ленобласть

Популярное

Госавтоинспекция опубликовала график рейдов в Ленобласти на август
Госавтоинспекция опубликовала график рейдов в Ленобласти на август

11:34 27.07.2026

Как выбрать кожаную куртку, правильно ее носить и отличить от подделки
Как выбрать кожаную куртку, правильно ее носить и отличить от подделки

12:16 23.04.2016

В больнице Петербурга умер мальчик, голову которого зажало автоматическими воротами
В больнице Петербурга умер мальчик, голову которого зажало автоматическими воротами

10:57 27.07.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться