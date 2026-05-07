Новости Социум

В Киришском районе перезахоронили останки 95 красноармейцев

В Киришском районе Ленобласти на Воинском мемориале «Урочище Липовик» прошла торжественная церемония перезахоронения останков 95 бойцов Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Фото: поисковое движение России Ленобласть

Имена пятерых бойцов удалось установить благодаря найденным смертным медальонам и подписанным вещам. Среди них — красноармеец-сапер Ковалев Павел Михайлович (1922 г.р.), старшина Топоров Константин Семенович (1918 г.р.), рядовой Фаткуллин Хайрислам Шайхесламович (1910 г.р.), красноармеец Дугин Федор Игнатьевич (1898 г.р.) и Сопляков Феодосий Платонович (1908 г.р.).

В экспедиции участвовали поисковые отряды «Пересвет», «Северная Звезда», «Родина», «Небо Ленинграда», «Волховский фронт», «Высота», «Последний рубеж», «им. Г. Булатова» и «Аверс».

Елена Нестерова представляет Ленобласть на конкурсе «Земский почтальон»

Елена Нестерова из Кировского района представляет Ленинградскую область на конкурсе «Земский почтальон». Участников ранее определили региональные экспертные комиссии по итогам отборочного этапа.

Поддержать Елену Нестерову жители могут на сайте «Почты России».

Координатор федерального партийного проекта «Российское село», председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных отметил значимость голосования.

«Народное голосование позволяет жителям страны лично поддержать тех, кто каждый день помогает людям в малых населенных пунктах», – отметил Александр Двойных

Интернет-голосование продлится до 25 мая. Победитель в номинации «Народный почтальон» получит денежный приз в размере 150 тыс. руб.

