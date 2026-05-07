В Киришском районе Ленобласти на Воинском мемориале «Урочище Липовик» прошла торжественная церемония перезахоронения останков 95 бойцов Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Имена пятерых бойцов удалось установить благодаря найденным смертным медальонам и подписанным вещам. Среди них — красноармеец-сапер Ковалев Павел Михайлович (1922 г.р.), старшина Топоров Константин Семенович (1918 г.р.), рядовой Фаткуллин Хайрислам Шайхесламович (1910 г.р.), красноармеец Дугин Федор Игнатьевич (1898 г.р.) и Сопляков Феодосий Платонович (1908 г.р.).

В экспедиции участвовали поисковые отряды «Пересвет», «Северная Звезда», «Родина», «Небо Ленинграда», «Волховский фронт», «Высота», «Последний рубеж», «им. Г. Булатова» и «Аверс».