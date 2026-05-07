В апреле поисковый отряд «ЛизаАлерт» получил 299 сообщений о пропавших в Петербурге и Ленобласти.

Из них 199 человек были найдены живыми. К сожалению, 24 поиска завершились трагически. 13 заявок с пометкой «лес». Судьба еще 28 человек остается неизвестной.

В организации также подвели итоги крупнейшего события месяца — Больших весенних учений «ЛизаАлерт», которые прошли возле деревни Овраги в Приозерском районе Ленобласти. В мероприятии приняли участие 360 добровольцев из восьми регионов, а также собаки, кони, беспилотники, лодки, вездеходы и даже вертолёет.

«Апрель – последний месяц, дающий возможность спокойно подготовиться к поисковому сезону. Хотя в этом году он начался рано», - отметили поисковики.