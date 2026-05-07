Елена Нестерова из Кировского района представляет Ленинградскую область на конкурсе «Земский почтальон». Участников ранее определили региональные экспертные комиссии по итогам отборочного этапа.
Поддержать Елену Нестерову жители могут на сайте «Почты России».
Координатор федерального партийного проекта «Российское село», председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных отметил значимость голосования.
«Народное голосование позволяет жителям страны лично поддержать тех, кто каждый день помогает людям в малых населенных пунктах», – отметил Александр Двойных
Интернет-голосование продлится до 25 мая. Победитель в номинации «Народный почтальон» получит денежный приз в размере 150 тыс. руб.