В связи с возможными перебоями в работе мобильного интернета в Петербурге, пресс-служба «Западного скоростного диаметра» рекомендует заранее контролировать и пополнять баланс транспондера.
Чтобы не столкнуться с проблемами при оплате проезда, можно воспользоваться следующими способами:
- Подключить автоплатеж. Вы можете указать минимальный баланс, при достижении которого с вашей карты будет автоматически списываться определенная сумма для пополнения.
- Использовать сервисы оплаты крупных банков. В условиях ограничений мобильного интернета можно воспользоваться поисковой строкой банковского приложения. Введите запрос «ЗСД» (кириллицей), и система предоставит возможность оплаты проезда или пополнения баланса транспондера. Следуйте инструкциям на экране.
Пресс-служба напоминает, что не стоит откладывать проверку баланса на последний момент. Убедитесь, что на счете достаточно средств еще до выезда на магистраль. Заблаговременное пополнение, как минимум за 30 минут до поездки, поможет избежать неприятных ситуаций на пункте оплаты.