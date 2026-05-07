В пятницу, 8 мая, на Земле ожидается повышенная вероятность магнитных бурь. Это связано с ожидаемым ростом скорости солнечного ветра, предупредили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Шансы на магнитную бурю (красный уровень) и на более слабые геомагнитные возмущения (желтый уровень) примерно равны и составляют по 1/3. При этом общая интенсивность события оценивается как средняя, умеренная.

Следующий более сильный период возмущений ожидается с 15 по 18 мая, пишет ТАСС.