Минцифры: в Москве 9 мая отключат мобильный интернет и смс

Минцифры: в Москве 9 мая отключат мобильный интернет и смс

На День Победы в Москве временно ограничат доступ к мобильному интернету и сервисам отправки сообщений, в том числе к ресурсам из «белого списка», сообщило Минцифры.

При этом, 7 и 8 мая власти не планируют массово отключать связь. Однако в случае возникновения непосредственных угроз безопасности могут быть введены оперативные ограничения.

Домашний интернет и Wi-Fi будут работать в штатном режиме без ограничений.

В Петербурге в День Победы также будут приняты беспрецедентные меры безопасности. Операторы связи уже начали предупреждать абонентов о возможных сложностях с работой сети в связи с проведением массовых мероприятий.

Россиян предупредили о возможных магнитных бурях на Земле 8 мая

В пятницу, 8 мая, на Земле ожидается повышенная вероятность магнитных бурь. Это связано с ожидаемым ростом скорости солнечного ветра, предупредили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Россиян предупредили о возможных магнитных бурях на Земле 8 мая
Шансы на магнитную бурю (красный уровень) и на более слабые геомагнитные возмущения (желтый уровень) примерно равны и составляют по 1/3. При этом общая интенсивность события оценивается как средняя, умеренная.

Следующий более сильный период возмущений ожидается с 15 по 18 мая, пишет ТАСС.

Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают
Комары действительно избирательны в выборе жертвы. Ученые выяснили, какие признаки могут привлечь этих насекомых, пишет «Доктор Питер».
