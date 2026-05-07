На День Победы в Москве временно ограничат доступ к мобильному интернету и сервисам отправки сообщений, в том числе к ресурсам из «белого списка», сообщило Минцифры.

При этом, 7 и 8 мая власти не планируют массово отключать связь. Однако в случае возникновения непосредственных угроз безопасности могут быть введены оперативные ограничения.

Домашний интернет и Wi-Fi будут работать в штатном режиме без ограничений.

В Петербурге в День Победы также будут приняты беспрецедентные меры безопасности. Операторы связи уже начали предупреждать абонентов о возможных сложностях с работой сети в связи с проведением массовых мероприятий.