weather 5.1°
$ 74.62
87.89

Главная / Новости / Петербуржцам рассказали, как оплатить проезд по ЗСД при ограничении интернета

Новости Социум

Петербуржцам рассказали, как оплатить проезд по ЗСД при ограничении интернета

В связи с возможными перебоями в работе мобильного интернета в Петербурге, пресс-служба «Западного скоростного диаметра» рекомендует заранее контролировать и пополнять баланс транспондера.

Чтобы не столкнуться с проблемами при оплате проезда, можно воспользоваться следующими способами:

  • Подключить автоплатеж. Вы можете указать минимальный баланс, при достижении которого с вашей карты будет автоматически списываться определенная сумма для пополнения.

  • Использовать сервисы оплаты крупных банков. В условиях ограничений мобильного интернета можно воспользоваться поисковой строкой банковского приложения. Введите запрос «ЗСД» (кириллицей), и система предоставит возможность оплаты проезда или пополнения баланса транспондера. Следуйте инструкциям на экране.

Пресс-служба напоминает, что не стоит откладывать проверку баланса на последний момент. Убедитесь, что на счете достаточно средств еще до выезда на магистраль. Заблаговременное пополнение, как минимум за 30 минут до поездки, поможет избежать неприятных ситуаций на пункте оплаты.

Вам будет интересно
Водителям порекомендовали иметь бумажный бланк для оформления европротокола
В случае ограничений интернета оформить ДТП онлайн не выйдет. Фото: pxhere Российским водителям посоветовали возить с собой бумажный бумажный бланк дл...
06.05.2026
144

Теги

ЗСД транспондер Петербург
Новости Социум

Минцифры: в Москве 9 мая отключат мобильный интернет и смс

На День Победы в Москве временно ограничат доступ к мобильному интернету и сервисам отправки сообщений, в том числе к ресурсам из «белого списка», сообщило Минцифры.

При этом, 7 и 8 мая власти не планируют массово отключать связь. Однако в случае возникновения непосредственных угроз безопасности могут быть введены оперативные ограничения.

Домашний интернет и Wi-Fi будут работать в штатном режиме без ограничений.

В Петербурге в День Победы также будут приняты беспрецедентные меры безопасности. Операторы связи уже начали предупреждать абонентов о возможных сложностях с работой сети в связи с проведением массовых мероприятий.

Теги

День Победы нет интернета мобильный интернет Москва Минцифры

Популярное

Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают
Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают

18:11 04.05.2026

Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве
Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве

08:46 04.05.2026

Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США
Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США

06:45 04.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться