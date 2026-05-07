В Санкт-Петербурге за январь-март 2026 года зарегистрировали 12157 преступлений, что на 26,1 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «МК в Питере».

За первые 3 месяца 2026 года в городе также снизилось число тяжких и особо тяжких преступлений. Правоохранительные органы зарегистрировали 4 067 таких преступлений. Показатель сократился на 30,6 %.

На этом фоне снизилась и раскрываемость. За январь-март в Санкт-Петербурге раскрыли 6385 преступлений, что на 18,6 % меньше прежнего показателя.

Тяжких и особо тяжких преступлений раскрыли 2305. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 16,8 %.