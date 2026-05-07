Преступность в Петербурге снизилась на 26 % с начала 2026 года

Преступность в Петербурге снизилась на 26 % с начала 2026 года

В Санкт-Петербурге за январь-март 2026 года зарегистрировали 12157 преступлений, что на 26,1 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает «МК в Питере».

За первые 3 месяца 2026 года в городе также снизилось число тяжких и особо тяжких преступлений. Правоохранительные органы зарегистрировали 4 067 таких преступлений. Показатель сократился на 30,6 %.

На этом фоне снизилась и раскрываемость. За январь-март в Санкт-Петербурге раскрыли 6385 преступлений, что на 18,6 % меньше прежнего показателя.

Тяжких и особо тяжких преступлений раскрыли 2305. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 16,8 %.

В Петербурге средняя зарплата превысила 124 тысячи рублей

Экономика Санкт-Петербурга в I квартале 2026 года выросла по нескольким направлениям, а оборот организаций почти достиг 9 трлн руб. Об этом сообщает «Петроград».

По словам вице-губернатора Валерия Москаленко, оборот организаций города за январь-март увеличился на 3,9 % и составил 8,9 трлн руб. Одним из главных факторов роста стала промышленность. Промышленное производство в городе выросло на 3,6 %.

Основной вклад внесли обрабатывающие предприятия. На них приходится 82 % всего промышленного выпуска Санкт-Петербурга. Несмотря на внешние ограничения, объем производства в этом секторе увеличился на 4,7 %.

Рост также показал цифровой сектор экономики. Объем телекоммуникационных услуг за январь–март достиг 51,4 млрд руб., что на 14,7 % больше прошлогоднего показателя.

Потребительская активность в городе продолжила расти. Оборот розничной торговли увеличился на 7 %, а оптовой – на 9,2 %.

Средняя номинальная зарплата в январе-феврале составила 124,8 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 11,8 %, а реальная зарплата увеличилась на 6 %.

Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают
Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве
Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США
