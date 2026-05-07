В Тихвине подвели итоги года, в течение которого город носил почётный статус столицы межрегионального туристского проекта «Серебряное ожерелье России»: туристический поток в городе увеличился на 48 процентов.

В 2025 году Тихвин посетили 104 тысячи туристов — это почти вдвое больше, чем численность местных жителей. Количество публикаций о городе в социальных сетях и средствах массовой информации выросло в три раза, что составляет прирост на 200 процентов.

Председатель комитета по культуре и туризму Ленинградской области Ольга Мельникова отметила заметные изменения в Тихвине за время пребывания в статусе столицы «Серебряного ожерелья». Город провёл Рождественский и Пасхальный фестивали с участием артистов Мариинского и Большого театров, реализовал проект «Музейные жемчужины» совместно с Русским музеем, а также организовал пресс-тур для блогеров и туроператоров.

«Результат говорит сам за себя: турпоток в районе вырос на 48 процентов — с 65 до 128 тысяч гостей. Останавливаться на достигнутом не планируем. В планах — благоустройство по проекту «Монастырь плюс», включение города в межрегиональный маршрут «Великий Русский Северный путь», а также проектирование реставрации двух зданий XVIII века под музей», — сообщила Мельникова.

В рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» в Тихвине проведено масштабное преображение туристического центра. Установлены 15 арт-объектов, созданных по мотивам музыки композитора Римского-Корсакова. Появилась инсталляция «Лодка Тихвинки», где теперь проводят экскурсии. Полностью обустроен новый Туристско-информационный центр. Запущен городской портал тихвин47.рф, содержащий информацию о маршрутах и событиях. Установлена новая навигация: указатели, таблички и интерактивные стойки. Внедрены «умные» системы, включая камеры с искусственным интеллектом и проекционные пешеходные переходы. Благоустроены знаковые места города. Приведён в порядок пешеходный маршрут на левом берегу реки Тихвинки у стен Успенского монастыря. Выполнена подсветка северной стены монастыря и бюста Маршала Мерецкова. Кроме того, обновлено новогоднее праздничное оформление.

Историко-культурный и туристский проект «Серебряное ожерелье России» создан по поручению президента РФ в 2012 году и объединяет все 11 регионов Северо-Запада. Первой столицей проекта «Серебряное ожерелье России» стала Старая Ладога. С маршрутами, разработанными в Ленобласти в рамках проекта «Серебряное ожерелье России», можно познакомиться на официальном туристическом портале Ленобласти.