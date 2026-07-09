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Более 1300 жителей Ленобласти и Петербурга покусали клещи за неделю

Более 32% от общего числа жалоб пришлись на Ленинградскую область.

За последнюю неделю в Санкт-Петербурге и Ленинградской области зафиксировано 1308 случаев присасывания клещей. Об этом 9 июля сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В Петербурге наибольшая активность паразитов зафиксирована в Курортном (29,3%), Выборгском (18,9%) и Пушкинском (10,4%) районах города. В Ленинградской области лидируют Приозерский (21,5%), Выборгский (18,1%) и Всеволожский (16,1%).

Также в регионах продолжается прививочная кампания против клещевого энцефалита. Уже привито более 90 тыс. жителей Петербурга и свыше 65 тысяч жителей Ленобласти.

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01.07.2026
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клещи роспотребнадзор
Новости Социум

Отключения воды ожидаются в Сясьстрое на выходных

На время работ на сетях в городе организуют подвоз воды.

С вечера 10 июля и в последующие двое суток в Сясьстрое проведут работы по замене коммуникаций, из-за чего в городе ожидаются отключения воды. Об этом сообщает «Леноблводоканал».

«Кратковременно подача воды будет возобновлена 11 июля с 10:00 до 12:00. В случае досрочного окончания работ вода будет подана на город раньше», — указано в сообщении.

Также на время работ в городе организуют подвоз воды. Адреса указаны в социальных сетях и на сайте организации. 

По всем вопросам жителей просят обращаться в ситуационный центр предприятия: 8(812)409-00-01.

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Сясьстрой отключения воды

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