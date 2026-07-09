Более 32% от общего числа жалоб пришлись на Ленинградскую область.
За последнюю неделю в Санкт-Петербурге и Ленинградской области зафиксировано 1308 случаев присасывания клещей. Об этом 9 июля сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
В Петербурге наибольшая активность паразитов зафиксирована в Курортном (29,3%), Выборгском (18,9%) и Пушкинском (10,4%) районах города. В Ленинградской области лидируют Приозерский (21,5%), Выборгский (18,1%) и Всеволожский (16,1%).
Также в регионах продолжается прививочная кампания против клещевого энцефалита. Уже привито более 90 тыс. жителей Петербурга и свыше 65 тысяч жителей Ленобласти.
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