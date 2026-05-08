weather 7.7°
$ 74.62
87.89

Главная / Новости / Следователи раскрыли убийство 20-летней давности в Волховском районе

Новости Происшествия

Следователи раскрыли убийство 20-летней давности в Волховском районе

суд
Фото: pxhere

Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве женщины в деревне Кисельня Волховского района в 2006 году. Обвинение предъявлено мужчине, которому сейчас 49 лет.

По данным следствия, в 2006 году в помещении шиномонтажной мастерской он в состоянии алкогольного опьянения нанес женщине не менее 15 ударов колюще-режущим предметом. Также он избил потерпевшую.

От полученных травм женщина скончалась на месте. После убийства злоумышленник спрятал тело за обочиной дороги «Волхов – Кисельня».

Раскрыть преступление по горячим следам не удалось из-за отсутствия улик. Расследование продолжалось несколько лет, к работе привлекали следователей и криминалистов.

Сейчас собрана достаточная доказательная база. Обвиняемого арестовали.

Вам будет интересно
Лифт привез тело мужчины в крови в Ленсоветовском
Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в лифте многоэтажного дома в поселке Ленсоветовский ночью 8 марта. Очевидцы рассказали, что...
08.03.2026
2918

Теги

Волховский район Ленинградская область
Новости Экономика

Цены на лекарства в Петербурге выросли на 17,5 % за год. Отечественные препараты дорожали быстрее импортных

Средняя стоимость упаковки лекарства в аптеках Санкт-Петербурга в I квартале 2026 года достигла 564,7 руб. Это на 17,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Петроград».

Отечественные препараты дорожали быстрее импортных. Средняя цена российских лекарств выросла на 24,7% и составила 433,8 руб. Зарубежные лекарства подорожали на 9,2%. Средняя стоимость упаковки достигла 764,3 руб.

На фоне роста цен аптеки стали продавать меньше лекарств в натуральном выражении. За первые 3 месяца 2026 года в Петербурге реализовали 45,53 млн упаковок, что на 5,2% меньше, чем в I квартале 2025 года.

Спрос на отечественные препараты снизился на 8,1%, до 27,5 млн упаковок. Продажи импортных лекарств почти не изменились и сократились на 0,4%, до 18,03 млн упаковок.

Вам будет интересно
В ФССП рассказали, при какой сумме долга могут ограничить выезд из России. Она меньше, чем многие думают
Фото: Freepik. Россиянам с долгом от 10 тысяч рублей могут ограничить выезд из страны. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Федеральной служб...
23.04.2025
4119

Теги

Санкт-Петербург

Популярное

Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают
Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают

18:11 04.05.2026

Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве
Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве

08:46 04.05.2026

Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США
Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США

06:45 04.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться