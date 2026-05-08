Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве женщины в деревне Кисельня Волховского района в 2006 году. Обвинение предъявлено мужчине, которому сейчас 49 лет.

По данным следствия, в 2006 году в помещении шиномонтажной мастерской он в состоянии алкогольного опьянения нанес женщине не менее 15 ударов колюще-режущим предметом. Также он избил потерпевшую.

От полученных травм женщина скончалась на месте. После убийства злоумышленник спрятал тело за обочиной дороги «Волхов – Кисельня».

Раскрыть преступление по горячим следам не удалось из-за отсутствия улик. Расследование продолжалось несколько лет, к работе привлекали следователей и криминалистов.

Сейчас собрана достаточная доказательная база. Обвиняемого арестовали.