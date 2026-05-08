Главная / Новости / Мужчина сначала избил знакомого, затем задушил его во Всеволожском районе

Новости Происшествия

Мужчина сначала избил знакомого, затем задушил его во Всеволожском районе

По подозрению в убийстве 47-летнего знакомого в деревне Янино-2 Всеволожского района задержали 44-летнего мужчину.

Подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. По данным следствия, он нанес приятелю множество ударов в область жизненно важных органов, после чего задушил его.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве.

Новости Экономика

Цены на лекарства в Петербурге выросли на 17,5 % за год. Отечественные препараты дорожали быстрее импортных

Средняя стоимость упаковки лекарства в аптеках Санкт-Петербурга в I квартале 2026 года достигла 564,7 руб. Это на 17,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Петроград».

Отечественные препараты дорожали быстрее импортных. Средняя цена российских лекарств выросла на 24,7% и составила 433,8 руб. Зарубежные лекарства подорожали на 9,2%. Средняя стоимость упаковки достигла 764,3 руб.

На фоне роста цен аптеки стали продавать меньше лекарств в натуральном выражении. За первые 3 месяца 2026 года в Петербурге реализовали 45,53 млн упаковок, что на 5,2% меньше, чем в I квартале 2025 года.

Спрос на отечественные препараты снизился на 8,1%, до 27,5 млн упаковок. Продажи импортных лекарств почти не изменились и сократились на 0,4%, до 18,03 млн упаковок.

Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают
Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве
Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США
