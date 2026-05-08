Двухлетняя девочка погибла после падения из окна квартиры на пятом этаже дома на улице Мира в Киришах. Ребенок оперся на москитную сетку, конструкция не выдержала вес.

Бригада скорой помощи забрала ребенка из-под окон многоэтажки. Пострадавшую доставили в больницу, но спасти ее не удалось.

Представители служб и ведомств, в том числе СК и прокуратуры, регулярно напоминают об опасности открытых окон в квартирах, где живут дети. Москитные сетки не предназначены для защиты от падения и не способны выдержать вес ребенка.

Взрослым рекомендуют не оставлять детей без присмотра и ограничивать их доступ к открытым окнам.