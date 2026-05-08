Более сотни жителей региона пострадали за неделю от укусов паразитов.

Роспотребнадзор по Ленинградской области представил свежие данные мониторинга активности клещей.

По данным ведомства, наибольшая активность паразитов сохраняется в Подпорожском и Тихвинском районах, где за неделю было зарегистрировано по 12 случаев укусов клещей.

Также в число лидеров по количеству обращений попали Гатчинский округ и Кингисеппский район (по 11 случаев). Во Всеволожском районе зарегистрировано 10 жалоб.

При этом случаев заболевания клещевым энцефалитом в регионе на прошлой неделе зафиксировано не было. Однако подтверждены два случая клещевого боррелиоза.

Тем временем в регионе продолжается активная вакцинация населения. От клещевого энцефалита привились 4304 жителя области, включая 2167 детей.

Вам будет интересно Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают Комары действительно избирательны в выборе жертвы. Ученые выяснили, какие признаки могут привлечь этих насекомых, пишет «Доктор Питер». Фото: Freepik....

Фото на миниатюре: magnific/ erik-karits-2093459