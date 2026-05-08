weather 7.4°
$ 74.30
88.55

Главная / Новости / В Петербурге и Ленобласти выделят дополнительные пригородные поезда на время праздников

Новости Социум

В Петербурге и Ленобласти выделят дополнительные пригородные поезда на время праздников

Дополнительные пригородные поезда запустят на Финляндском направлении в период майских праздников.

В Петербурге и Ленобласти выделят дополнительные пригородные поезда на время праздников - Дополнительные пригородные поезда запустят на Финляндском направлении в период майских праздников.
Фото: ЛенТВ24

С 9 по 11 мая Северо-Западная пригородная пассажирская компания увеличит количество рейсов на Финляндском направлении, чтобы обеспечить транспортную доступность в праздничные дни.

Так, назначены поезда №6237 до Зеленогорска (отправление в 12:18), №6139 до Кирилловского (12:30) и №6167 до Рощино (17:34). В обратном направлении будут курсировать составы №6174 из Зеленогорска (17:55), №6170 из Кирилловского (16:23) и №6178 из Рощино (19:06).

Тем временем в указанные даты отменяются поезда №6165 (Финляндский вокзал — Зеленогорск) и №6182 (Зеленогорск — Финляндский вокзал). Пассажиров просят заранее проверять актуальное расписание перед поездкой на информационных стендах, официальном сайте компании или в мобильных приложениях.

Вам будет интересно
Эстонцы выкупили все гостиничные номера в Ивангороде перед Днем Победы
Жители Эстонии массово отправляются в приграничный Ивангород, чтобы посмотреть на масштабное празднование Дня Победы. Фото: Скрин видео (архив): t. me...
08.05.2026
140

Теги

майские праздники пригородные поезда Петербург Ленобласть
Новости Социум Точка зрения СВО

Сергей Перминов о новом памятникам участникам СВО в Сертолово: "В монументальной композиции запечатлен дух наших воинов"

Новый монумент символизирует фронтовое братство и преемственность поколений защитников Отечества, завяил сенатор.

В городе Сертолово Ленинградской области состоялось торжественное открытие памятника, посвященного воинам группировки «Север». Центром композиции стали фигуры офицера и рядового, поднимающих знамя и прикрывающих друг друга в бою. Сенатор от 47-го региона Сергей Перминов отметил, что монумент стал ориентиром для тех, кто проходит подготовку в Сертолово перед отправкой в зону боевых действий. По словам парламентария, новобранцы черпают силы в примере мужества бойцов «Севера», защищающих безопасность и независимость страны.

Особое значение памятнику придает тот факт, что авторы скульптуры работали над проектом, находясь непосредственно на линии фронта. Это позволило им передать искренние эмоции и настоящую энергетику событий. Сенатор уверен, что осмысление подвига участников СВО через искусство будет продолжено в новых произведениях, свидетельствующих о стойкости российских воинов.

«Для ныне живущего поколения, и для тех, кто будет идти за нами, патриотизм ярко воплощается в совершенно человечных образах. Думаю, это осмысление в нашем обществе продолжится. И мы увидим еще многие сильные работы, свидетельствующие подвиг, совершаемый нашими ребятами», — цитирует сенатора 47channel.

Вам будет интересно
Сергей Перминов: Мультицентр Ленобласти стал важной площадкой поддержки участников СВО
Мультицентр Ленобласти стал лауреатом национальной премии «Окопная свеча», которой отмечают тех, кто помогает участникам специальной военной операции,...
07.05.2026
171

Теги

Сертолово Сергей Перминов

Популярное

Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают
Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают

18:11 04.05.2026

Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве
Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве

08:46 04.05.2026

Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США
Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США

06:45 04.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться