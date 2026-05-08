Дополнительные пригородные поезда запустят на Финляндском направлении в период майских праздников.

С 9 по 11 мая Северо-Западная пригородная пассажирская компания увеличит количество рейсов на Финляндском направлении, чтобы обеспечить транспортную доступность в праздничные дни.

Так, назначены поезда №6237 до Зеленогорска (отправление в 12:18), №6139 до Кирилловского (12:30) и №6167 до Рощино (17:34). В обратном направлении будут курсировать составы №6174 из Зеленогорска (17:55), №6170 из Кирилловского (16:23) и №6178 из Рощино (19:06).

Тем временем в указанные даты отменяются поезда №6165 (Финляндский вокзал — Зеленогорск) и №6182 (Зеленогорск — Финляндский вокзал). Пассажиров просят заранее проверять актуальное расписание перед поездкой на информационных стендах, официальном сайте компании или в мобильных приложениях.