weather 7.4°
$ 74.30
88.55

Главная / Новости / Длинные очереди скопились со стороны Эстонии на границе с Россией

Новости Социум outside

Длинные очереди скопились со стороны Эстонии на границе с Россией

Эстонцы ринулись в Россию, чтобы посмотреть на масштабные торжества в честь Дня Победы. 

На границе России со стороны Эстонии выстроили многочасовая очередь из желающих попасть в Ивангород иностранцев. Все они планируют посетить масштабные торжества, которые готовит Ленинградская область на 9 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Российская сторона работает очень быстро, очередь двигается без задержек. Я думаю, что пройти границу из Нарвы в Ивангород можно минут за 15-20. Если придет автобус с туристами, то 40 минут», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что эстонцы выкупили все гостиничные номера в Ивангороде перед Днем Победы. 

Фото на миниатюре: соцсети

Теги

Эстония Ивангород
Новости Происшествия

В Петербурге задержали похитившего у пенсионерки более 2 млн рублей курьера мошенников

Против 18-летнего юноши возбуждено уголовное дело.

Полиция Калининского района Петербурга задержала 18-летнего молодого человека, который забрал у 76-летней женщины крупную сумму денег.

В полицию о факте мошенничества еще 30 декабря 2025 года обратился знакомый пенсионерки. Мужчина сообщил, что пожилую женщину ввели в заблуждение и убедили отдать 2 065 000 рублей якобы для декларирования средств. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. 

В минувшие сутки, 7 мая, оперативники задержали подозреваемого — 18-летнего неработающего местного жителя. Сейчас правоохранители устанавливают причастность задержанного к иным аналогичным эпизодам.

Вам будет интересно
Петербуржец напал на свою спутницу, затем избил и пытался задушить прохожего, который за нее заступился
Мужчина напал на прохожего, который заступился за женщину во время конфликта на улице Рылеева в Санкт-Петербурге вечером 5 мая. Около 21:20 рядом с до...
08.05.2026
170

Теги

мошенничество Петербург

Популярное

Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают
Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают

18:11 04.05.2026

Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве
Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве

08:46 04.05.2026

Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США
Спортивная команда погибла по пути на соревнования в США

06:45 04.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться