Эстонцы ринулись в Россию, чтобы посмотреть на масштабные торжества в честь Дня Победы.

На границе России со стороны Эстонии выстроили многочасовая очередь из желающих попасть в Ивангород иностранцев. Все они планируют посетить масштабные торжества, которые готовит Ленинградская область на 9 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Российская сторона работает очень быстро, очередь двигается без задержек. Я думаю, что пройти границу из Нарвы в Ивангород можно минут за 15-20. Если придет автобус с туристами, то 40 минут», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что эстонцы выкупили все гостиничные номера в Ивангороде перед Днем Победы.

