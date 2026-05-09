Гражданам напомнили, что реальные сотрудники ресурсоснабжающих компаний никогда не будут предлагать вам что-либо купить.

В последнее время участились случаи, когда злоумышленники под видом сотрудников газовых служб проникают в квартиры граждан. Эксперт Мария Иваткина рассказала, как отличить реального работника компании от афериста.

Иваткина подчеркнула, что газовые компании всегда заранее оповещают жильцов о плановых проверках. Информация размещается в виде объявлений в подъездах, листовок в почтовых ящиках, а также публикуется на официальных сайтах организаций. Если визит стал для вас неожиданностью, стоит проявить осторожность.

Настоящего специалиста всегда можно определить по внешним признакам. Сотрудник должен быть одет в фирменную спецовку со светоотражающими полосками, логотипом и названием компании на спине. Тем временем в удостоверении сотрудника обязательно должны присутствовать актуальная фотография, официальные реквизиты (герб, логотип, печать компании), голограмма, ФИО, его должность, номер документа, а также указание срока действия корочки.

«Запомните: (настоящий) сотрудник во время проверки что-то продавать не будет. Отсутствие одного или нескольких элементов в удостоверении говорит о том, что, скорее всего, на пороге стоит мошенник. Такого человека нельзя пускать в дом, несмотря на его призывы, а иногда даже запугивания и шантаж», — цитирует эксперта «Прайм».