weather 6.1°
$ 74.30
88.55

Главная / Новости / Россиянам рассказали, как отличить настоящего газовщика от мошенника

Новости Социум

Россиянам рассказали, как отличить настоящего газовщика от мошенника

Гражданам напомнили, что реальные сотрудники ресурсоснабжающих компаний никогда не будут предлагать вам что-либо купить.

Россиянам рассказали, как отличить настоящего газовщика от мошенника - Гражданам напомнили, что реальные сотрудники ресурсоснабжающих компаний никогда не будут предлагать
Фото: magnific/ pvproductions

В последнее время участились случаи, когда злоумышленники под видом сотрудников газовых служб проникают в квартиры граждан. Эксперт Мария Иваткина рассказала, как отличить реального работника компании от афериста.

Иваткина подчеркнула, что газовые компании всегда заранее оповещают жильцов о плановых проверках. Информация размещается в виде объявлений в подъездах, листовок в почтовых ящиках, а также публикуется на официальных сайтах организаций. Если визит стал для вас неожиданностью, стоит проявить осторожность.

Настоящего специалиста всегда можно определить по внешним признакам. Сотрудник должен быть одет в фирменную спецовку со светоотражающими полосками, логотипом и названием компании на спине. Тем временем в удостоверении сотрудника обязательно должны присутствовать актуальная фотография, официальные реквизиты (герб, логотип, печать компании), голограмма, ФИО, его должность, номер документа, а также указание срока действия корочки.

«Запомните: (настоящий) сотрудник во время проверки что-то продавать не будет. Отсутствие одного или нескольких элементов в удостоверении говорит о том, что, скорее всего, на пороге стоит мошенник. Такого человека нельзя пускать в дом, несмотря на его призывы, а иногда даже запугивания и шантаж», — цитирует эксперта «Прайм».

Вам будет интересно
В МВД рассказали о новой схеме обмана родственников бойцов СВО
МВД предупреждает о новой схеме мошенничества. Злоумышленники активизировались в группах, где родственники ищут пропавших или не выходящих на связь уч...
06.05.2026
302

Теги

мошенники советы эксперта
Новости Социум

Доктор Мясников назвал лучшие домашние средства для восстановления после ОРВИ

Врач рассказал, как вернуть силы организму после ОРВИ без покупных лекарственных средств.

Порой люди могут испытывать плохое самочувствие в течение нескольких недель после перенесенного ОРВИ. По словам доктора Александра Мясникова, такое состояние возникает из-за того, что организм тратит значительные ресурсы на борьбу с инфекцией и не успевает их восполнить. Для восстановления сил врач рекомендует уделять внимание правильному питанию и вооружиться натуральными средствами.

В эфире «О самом главном» врач посоветовал обязательно включать в рацион легкоусвояемый белок и куриный бульон. Для борьбы с остаточным кашлем стоит отдавать предпочтение натуральным средствам: тимьян, первоцвет, хмель и бузина. 

Тем временем прием сиропов от кашля в период после болезни наоборот может лишь усугубить проблему. В качестве дополнительной поддержки организма Мясников рекомендует цинк, витамин С и природные антиоксиданты.

Доктор добавил, что долгое восстановление после болезни тревожный знак. Если состояние не улучшается, это может быть признаком скрытых осложнений. В таком случае самолечение стоит прекратить и обратиться к врачу.

Вам будет интересно
Тревожный знак: о чем говорят частые ночные пробуждения
Психиатр рассказал, о каком расстройстве говорят постоянные пробуждения по ночам.Ночные пробуждения с последующими проблемами с засыпанием чаще всего...
08.05.2026
507

Фото на миниатюре: magnific

Теги

Александр Мясников советы врача орви

Популярное

Где в Ленобласти не будет света на следующей неделе: график отключений
Где в Ленобласти не будет света на следующей неделе: график отключений

16:19 08.05.2026

Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают
Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают

18:11 04.05.2026

Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве
Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве

08:46 04.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться