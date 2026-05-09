Регион поддержал масштабную памятную акцию, приуроченную ко Дню Победы.

В преддверии Дня Победы все районы Ленинградской области приняли участие во всероссийской акции «Бессмертный полк: Герои рядом с нами».

Торжественные мероприятия объединили воспитанников детских садов, школьников и студентов колледжей. Участники акции не только прошли в торжественных шествиях с портретами своих предков-героев, но и погрузились в изучение истории страны через серию патриотических мероприятий.

Как рассказали в региональном Комитете образования, в учебных заведениях были организованы акции «Окна Победы» и «Классика Победы», тематические викторины, а также церемонии возложения цветов к мемориалам. Кроме того, ребята подготовили памятные подарки для ветеранов и тружеников тыла.

Всего же участниками акции «Бессмертный полк: Герои рядом с нами» стали более 13 миллионов человек по всей стране.