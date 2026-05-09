Новости Социум

В Ленобласти прошла акция "Бессмертный полк: Герои рядом с нами"

Регион поддержал масштабную памятную акцию, приуроченную ко Дню Победы.

Фото: Комитет образования Ленинградской области

В преддверии Дня Победы все районы Ленинградской области приняли участие во всероссийской акции «Бессмертный полк: Герои рядом с нами».

Торжественные мероприятия объединили воспитанников детских садов, школьников и студентов колледжей. Участники акции не только прошли в торжественных шествиях с портретами своих предков-героев, но и погрузились в изучение истории страны через серию патриотических мероприятий.

Как рассказали в региональном Комитете образования, в учебных заведениях были организованы акции «Окна Победы» и «Классика Победы», тематические викторины, а также церемонии возложения цветов к мемориалам. Кроме того, ребята подготовили памятные подарки для ветеранов и тружеников тыла.

Всего же участниками акции «Бессмертный полк: Герои рядом с нами» стали более 13 миллионов человек по всей стране.

Новости Происшествия

Прокуратура выясняет причины задержки электричек под Гатчиной 8 мая

Задержка поездов была зафиксирована накануне вечером на участке Семрино - Кобралово.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Северо-Западная транспортная прокуратура выясняет причины задержки электричек в Гатчинском районе, случившейся 8 мая. По данному факту ведомство проводит проверку.

«Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства задержки движения пригородных поездов на участке Семрино - Кобралово в Гатчинском районе», — заявили в прокуратуре.

Предварительно, причиной задержек стала неисправность оборудования железнодорожной инфраструктуры. К 21:27 часов минувшего вечера сообщение было восстановлено.

