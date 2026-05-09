День Победы в районном центре начался с масштабного шествия с портретами героев.

Жители Выборга почтили память героев Великой Отечественной войны, пройдя колонной «Бессмертного полка» по улицам города.

С 8:40 утра участники акции начали собираться на Рыночной площади, держа в руках портреты своих родственников — фронтовиков и тружеников тыла. Возглавил колонну отреставрированный военный автомобиль образца 1940-х годов. Помимо фотографий героев, в руках участников можно было заметить знамена времен СССР.

Финальной точкой маршрута стала Красная площадь Выборга. Там организован праздничный митинг. Также для всех собравшихся была запущена трансляция обращения президента России Владимира Путина в честь Дня Победы.