Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов обратился к землякам по случаю празднования Дня Победы.
«Немеркнущие с годами благодарная память и восхищение подвигом предков скрепляют наше национальное самосознание и единство и в современном мире, перед лицом подлых попыток недоброжелателей России переписывать историю и попирать справедливость», — заявил Сергей Перминов.
Парламентарий отметил, что сегодня подвиги героев Великой Отечественной войны служат примером для наших бойцов на передовой и тружеников тыла.
«В ратных трудах и созидании для нас было и будет делом чести не посрамить Отечество, сберегать правду, добиваться торжества добра и гуманизма», — заявил сенатор.
Сергей Перминов пожелал землякам в священный день твердости сил и духа, выдержки и решимости, а также благополучия.