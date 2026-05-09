Сергей Перминов обратился к ленинградцам по случаю Дня Победы

Новости Социум

Сергей Перминов обратился к ленинградцам по случаю Дня Победы

Сенатор поздравил земляков с важной датой, пожелав твердости сил и духа, выдержки и решимости, а также благополучия.

Фото: Валентин Илюшин/Online47

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов обратился к землякам по случаю празднования Дня Победы. 

«Немеркнущие с годами благодарная память и восхищение подвигом предков скрепляют наше национальное самосознание и единство и в современном мире, перед лицом подлых попыток недоброжелателей России переписывать историю и попирать справедливость», — заявил Сергей Перминов.

Парламентарий отметил, что сегодня подвиги героев Великой Отечественной войны служат примером для наших бойцов на передовой и тружеников тыла. 

«В ратных трудах и созидании для нас было и будет делом чести не посрамить Отечество, сберегать правду, добиваться торжества добра и гуманизма», — заявил сенатор.

Сергей Перминов пожелал землякам в священный день твердости сил и духа, выдержки и решимости, а также благополучия.

09.05.2026
День Победы Сергей Перминов
Новости Социум

"Бессмертный полк" прошел по улицам Выборга

День Победы в районном центре начался с масштабного шествия с портретами героев.

Фото: Интересные события в Выборге/ ТГ

Жители Выборга почтили память героев Великой Отечественной войны, пройдя колонной «Бессмертного полка» по улицам города. 

С 8:40 утра участники акции начали собираться на Рыночной площади, держа в руках портреты своих родственников — фронтовиков и тружеников тыла. Возглавил колонну отреставрированный военный автомобиль образца 1940-х годов. Помимо фотографий героев, в руках участников можно было заметить знамена времен СССР.

Финальной точкой маршрута стала Красная площадь Выборга. Там организован праздничный митинг. Также для всех собравшихся была запущена трансляция обращения президента России Владимира Путина в честь Дня Победы. 

09.05.2026
Выборг Бессмертный полк День Победы

