В Москве начался Парад Победы. На Красную площадь вынесли государственный флаг РФ и Знамя Победы. Принимает парад министр обороны страны Андрей Белоусов. Затем глава государства Владимир Путин обратится с торжественной речью.

В этом году Парад состоится в сокращённом формате без колонны военной техники, кадетов, суворовцев и нахимовцев в соображениях безопасности.

Ожидается, что парад продлится порядка 50 минут. Именно столько времени на его трансляцию ранее отвели федеральные телеканалы.