В Москве начался Парад Победы

Новости Социум

В Москве начался Парад Победы

Принимает парад министр обороны России Андрей Белоусов.

В Москве начался Парад Победы. На Красную площадь вынесли государственный флаг РФ и Знамя Победы. Принимает парад министр обороны страны Андрей Белоусов. Затем глава государства Владимир Путин обратится с торжественной речью.

В этом году Парад состоится в сокращённом формате без колонны военной техники, кадетов, суворовцев и нахимовцев в соображениях безопасности.

Ожидается, что парад продлится порядка 50 минут. Именно столько времени на его трансляцию ранее отвели федеральные телеканалы.

Москва Парад Победы
Новости Социум Главное

"Бессмертный полк" прошел по улицам Выборга

День Победы в районном центре начался с масштабного шествия с портретами героев.

Жители Выборга почтили память героев Великой Отечественной войны, пройдя колонной «Бессмертного полка» по улицам города. 

С 8:40 утра участники акции начали собираться на Рыночной площади, держа в руках портреты своих родственников — фронтовиков и тружеников тыла. Возглавил колонну отреставрированный военный автомобиль образца 1940-х годов. Помимо фотографий героев, в руках участников можно было заметить знамена времен СССР.

Финальной точкой маршрута стала Красная площадь Выборга. Там организован праздничный митинг. Также для всех собравшихся была запущена трансляция обращения президента России Владимира Путина в честь Дня Победы. 

Выборг Бессмертный полк День Победы

