Задержка поездов была зафиксирована накануне вечером на участке Семрино - Кобралово.
Северо-Западная транспортная прокуратура выясняет причины задержки электричек в Гатчинском районе, случившейся 8 мая. По данному факту ведомство проводит проверку.
«Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства задержки движения пригородных поездов на участке Семрино - Кобралово в Гатчинском районе», — заявили в прокуратуре.
Предварительно, причиной задержек стала неисправность оборудования железнодорожной инфраструктуры. К 21:27 часов минувшего вечера сообщение было восстановлено.