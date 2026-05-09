Прокуратура выясняет причины задержки электричек под Гатчиной 8 мая

Новости Происшествия

Прокуратура выясняет причины задержки электричек под Гатчиной 8 мая

Задержка поездов была зафиксирована накануне вечером на участке Семрино - Кобралово.

Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Северо-Западная транспортная прокуратура выясняет причины задержки электричек в Гатчинском районе, случившейся 8 мая. По данному факту ведомство проводит проверку.

«Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства задержки движения пригородных поездов на участке Семрино - Кобралово в Гатчинском районе», — заявили в прокуратуре.

Предварительно, причиной задержек стала неисправность оборудования железнодорожной инфраструктуры. К 21:27 часов минувшего вечера сообщение было восстановлено.

Гатчинский округ задержка поездов
Новости Социум

В Москве начался Парад Победы

Принимает парад министр обороны России Андрей Белоусов.

Фото: открытые источники

В Москве начался Парад Победы. На Красную площадь вынесли государственный флаг РФ и Знамя Победы. Принимает парад министр обороны страны Андрей Белоусов. Затем глава государства Владимир Путин обратится с торжественной речью.

В этом году Парад состоится в сокращённом формате без колонны военной техники, кадетов, суворовцев и нахимовцев в соображениях безопасности.

Ожидается, что парад продлится порядка 50 минут. Именно столько времени на его трансляцию ранее отвели федеральные телеканалы.

Москва Парад Победы

