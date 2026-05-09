weather 12.1°
$ 74.30
88.55

Главная / Новости / "Бессмертный полк" прошел по улицам Выборга

Новости Социум Главное

"Бессмертный полк" прошел по улицам Выборга

День Победы в районном центре начался с масштабного шествия с портретами героев.

"Бессмертный полк" прошел по улицам Выборга - День Победы в районном центре начался с масштабного шествия с портретами героев.
Фото: Интересные события в Выборге/ ТГ

Жители Выборга почтили память героев Великой Отечественной войны, пройдя колонной «Бессмертного полка» по улицам города. 

С 8:40 утра участники акции начали собираться на Рыночной площади, держа в руках портреты своих родственников — фронтовиков и тружеников тыла. Возглавил колонну отреставрированный военный автомобиль образца 1940-х годов. Помимо фотографий героев, в руках участников можно было заметить знамена времен СССР.

Финальной точкой маршрута стала Красная площадь Выборга. Там организован праздничный митинг. Также для всех собравшихся была запущена трансляция обращения президента России Владимира Путина в честь Дня Победы. 

Вам будет интересно
Губернатор Ленинградской области поздравил жителей региона с Днем Победы
Глава региона обратился к землякам по случаю знаменательной даты. Фото: Александр Дрозденко/ МАХ Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко...
09.05.2026
108

Теги

Выборг Бессмертный полк День Победы
Новости Происшествия

Прокуратура выясняет причины задержки электричек под Гатчиной 8 мая

Задержка поездов была зафиксирована накануне вечером на участке Семрино - Кобралово.

Прокуратура выясняет причины задержки электричек под Гатчиной 8 мая - Задержка поездов была зафиксирована накануне вечером на участке Семрино - Кобралово.
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

Северо-Западная транспортная прокуратура выясняет причины задержки электричек в Гатчинском районе, случившейся 8 мая. По данному факту ведомство проводит проверку.

«Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства задержки движения пригородных поездов на участке Семрино - Кобралово в Гатчинском районе», — заявили в прокуратуре.

Предварительно, причиной задержек стала неисправность оборудования железнодорожной инфраструктуры. К 21:27 часов минувшего вечера сообщение было восстановлено.

Вам будет интересно
В Петербурге и Ленобласти выделят дополнительные пригородные поезда на время праздников
Дополнительные пригородные поезда запустят на Финляндском направлении в период майских праздников. Фото: ЛенТВ24 С 9 по 11 мая Северо-Западная пригоро...
08.05.2026
179

Теги

Гатчинский округ задержка поездов

Популярное

Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают
Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают

18:11 04.05.2026

Где в Ленобласти не будет света на следующей неделе: график отключений
Где в Ленобласти не будет света на следующей неделе: график отключений

16:19 08.05.2026

Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве
Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве

08:46 04.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться