weather 12.1°
$ 74.30
88.55

Главная / Новости / Гатчинский округ празднует День Победы

Новости Социум

Гатчинский округ празднует День Победы

В субботу, 9 мая, Гатчинский округ проводит торжественные мероприятия, посвященные 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Гатчинский округ празднует День Победы - В субботу, 9 мая, Гатчинский округ проводит торжественные мероприятия, посвященные 81-й годовщине По
Фото: 47channel

Празднование Дня Победы в Гатчинском округе началось с дани уважения героям. В Зайцево состоялась церемония возложения цветов к мемориальному комплексу мирным жителям, погибшим в годы войны. Вскоре после этого памятные мероприятия переместились в столицу Ленинградской области, где у стелы «Гатчина — город воинской славы» прошел торжественно-траурный митинг. В мероприятии приняли участие глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим, депутат Сергей Яхнюк и вице-губернатор Владимир Цой.

Гатчинский округ празднует День Победы - В субботу, 9 мая, Гатчинский округ проводит торжественные мероприятия, посвященные 81-й годовщине По
Фото: 47channel

Тем временем на стадионе «Спартак» был дан старт 63-й легкоатлетической эстафете, а для ветеранов во дворах на улице Изотова выступили творческие коллективы. Также в программе было посещение мемориала на кладбище «Солодухино», шествие «Бессмертный полк». Торжества продолжатся праздничными концертами «Весна на улицах Победы» и вечерней программой в городском Доме культуры.

Вам будет интересно
"Бессмертный полк" прошел по улицам Выборга
День Победы в районном центре начался с масштабного шествия с портретами героев. Фото: Интересные события в Выборге/ ТГ Жители Выборга почтили память...
09.05.2026
73

Теги

День Победы Гатчинский округ
Новости Социум Главное

"Бессмертный полк" прошел по улицам Выборга

День Победы в районном центре начался с масштабного шествия с портретами героев.

"Бессмертный полк" прошел по улицам Выборга - День Победы в районном центре начался с масштабного шествия с портретами героев.
Фото: Интересные события в Выборге/ ТГ

Жители Выборга почтили память героев Великой Отечественной войны, пройдя колонной «Бессмертного полка» по улицам города. 

С 8:40 утра участники акции начали собираться на Рыночной площади, держа в руках портреты своих родственников — фронтовиков и тружеников тыла. Возглавил колонну отреставрированный военный автомобиль образца 1940-х годов. Помимо фотографий героев, в руках участников можно было заметить знамена времен СССР.

Финальной точкой маршрута стала Красная площадь Выборга. Там организован праздничный митинг. Также для всех собравшихся была запущена трансляция обращения президента России Владимира Путина в честь Дня Победы. 

Вам будет интересно
Губернатор Ленинградской области поздравил жителей региона с Днем Победы
Глава региона обратился к землякам по случаю знаменательной даты. Фото: Александр Дрозденко/ МАХ Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко...
09.05.2026
108

Теги

Выборг Бессмертный полк День Победы

Популярное

Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают
Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают

18:11 04.05.2026

Где в Ленобласти не будет света на следующей неделе: график отключений
Где в Ленобласти не будет света на следующей неделе: график отключений

16:19 08.05.2026

Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве
Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве

08:46 04.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться