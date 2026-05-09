В субботу, 9 мая, Гатчинский округ проводит торжественные мероприятия, посвященные 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Празднование Дня Победы в Гатчинском округе началось с дани уважения героям. В Зайцево состоялась церемония возложения цветов к мемориальному комплексу мирным жителям, погибшим в годы войны. Вскоре после этого памятные мероприятия переместились в столицу Ленинградской области, где у стелы «Гатчина — город воинской славы» прошел торжественно-траурный митинг. В мероприятии приняли участие глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим, депутат Сергей Яхнюк и вице-губернатор Владимир Цой.

Тем временем на стадионе «Спартак» был дан старт 63-й легкоатлетической эстафете, а для ветеранов во дворах на улице Изотова выступили творческие коллективы. Также в программе было посещение мемориала на кладбище «Солодухино», шествие «Бессмертный полк». Торжества продолжатся праздничными концертами «Весна на улицах Победы» и вечерней программой в городском Доме культуры.