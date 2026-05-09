Сервисы мониторинга сбоев интернета фиксируют лишь единичные проблемы в работе Сети.
Мобильный интернет в Петербурге и Ленинградской области работает в штатном режиме, несмотря на торжественные мероприятия в честь Дня Победы.
Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на мониторинговые сервисы, в субботу фиксировались лишь единичные сбои в работе интернета у пользователей.
«9 мая в центре города связь не подводила, в том числе — на Дворцовой площади. Во время парада, посвященного 81-й годовщине окончания Великой Отечественной войны, интернет летал», — передает издание.