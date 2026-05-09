В Ленинградской области продолжается голосование за объекты благоустройства в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». До 12 июня жители региона могут выбрать, в том числе благоустройство и создание памятных мест в честь Дня Победы.

Как отметил глава комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев, особое внимание при реализации проекта уделяется памятным местам, посвященным подвигам героев Великой Отечественной войны.

«Ленинградской области заботе о таких территориях уделяется особое внимание, и ключевую роль здесь играет федеральная программа »Формирование комфортной городской среды« нацпроекта »Инфраструктура для жизни«. По ней преображаются парки, скверы и мемориальные зоны, а жители участвуют в выборе объектов для благоустройства. Например, сейчас на всероссийское голосование вынесены дизайн-проекты Аллеи Славы в Пикалёво», — заявил он.