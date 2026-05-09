weather 9.4°
$ 74.30
88.55

Главная / Новости / Жители Ленобласти выбирают облик памятных мест в рамках федеральной программы

Новости Социум

Жители Ленобласти выбирают облик памятных мест в рамках федеральной программы

До 12 июня жители региона могут принять участие в голосовании по выбору территорий и дизайн-проектов благоустройства, включая создание и обновление мемориальных зон.

Жители Ленобласти выбирают облик памятных мест в рамках федеральной программы - До 12 июня жители региона могут принять участие в голосовании по выбору территорий и дизайн-проектов
Фото: Администрация Ленинградской области, пресс-служба

В Ленинградской области продолжается голосование за объекты благоустройства в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». До 12 июня жители региона могут выбрать, в том числе благоустройство и создание памятных мест в честь Дня Победы.

Как отметил глава комитета по ЖКХ Ленинградской области Денис Беляев, особое внимание при реализации проекта уделяется памятным местам, посвященным подвигам героев Великой Отечественной войны. 

 «Ленинградской области заботе о таких территориях уделяется особое внимание, и ключевую роль здесь играет федеральная программа »Формирование комфортной городской среды« нацпроекта »Инфраструктура для жизни«. По ней преображаются парки, скверы и мемориальные зоны, а жители участвуют в выборе объектов для благоустройства. Например, сейчас на всероссийское голосование вынесены дизайн-проекты Аллеи Славы в Пикалёво», — заявил он.

Вам будет интересно
Губернатор Ленинградской области поздравил жителей региона с Днем Победы
Глава региона обратился к землякам по случаю знаменательной даты. Фото: Александр Дрозденко/ МАХ Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко...
09.05.2026
192

Теги

Благоустройство в Ленобласти Голосование в Ленобласти
Новости Социум

Корюшка или скумбрия: в какой рыбе больше всего омега-3

Нутрициолог рассказала, какая из этих видов рыбы лучше восполняет дефицит омега-3 в организме.

Корюшка или скумбрия: в какой рыбе больше всего омега-3 - Нутрициолог рассказала, какая из этих видов рыбы лучше восполняет дефицит омега-3 в организме.
Фото: wikimedia. org (CC BY-SA 3.0)

Рыба считается одним из лучших источников белка и полезных жиров. Среди россиян одними из наиболее популярных морепродуктов остаются скумбрия и корюшка, сезон которой как раз уже начался. Нутрициолог Ольга Яблокова сравнила ее питательную ценность со скумбрией и рассказала, в какой рыбе больше всего омега-3.

Как рассказала эксперт порталу «Доктор Питер», скумбрия является в данном случае рекордсменом по количеству полезных жиров. Всего 50 граммов этого продукта способны полностью закрыть суточную потребность организма в кислотах EPA и DHA, которые отвечают за когнитивные функции и снижение воспалительных процессов.

Тем временем корюшка относится к диетическим и менее жирным сортам рыбы. В ней также присутствуют полезные нутриенты, но по количеству омега-3 она уступает скумбрии. Несмотря на это, нутрициолог советует обязательно включать корюшку в рацион.

Вам будет интересно
Тревожный знак: о чем говорят частые ночные пробуждения
Психиатр рассказал, о каком расстройстве говорят постоянные пробуждения по ночам.Ночные пробуждения с последующими проблемами с засыпанием чаще всего...
08.05.2026
479

Теги

омега-3 корюшка

Популярное

Где в Ленобласти не будет света на следующей неделе: график отключений
Где в Ленобласти не будет света на следующей неделе: график отключений

16:19 08.05.2026

Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают
Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают

18:11 04.05.2026

Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве
Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве

08:46 04.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться