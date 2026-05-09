Экспозицию «История нашей Победы» развернули в парке Ленина в Выборге

Гости и жители города могут ознакомиться с образцами военной техники времен ВОВ, поучаствовать в интерактивах и отведать солдатской каши.

Фото: Администрация Выборгского муниципального района

На территории парка Ленина в Выборге 9 мая работает интерактивная экспозиция «История нашей Победы». Это настоящий музей под открытым небом, где можно посмотреть на различные экспонаты времен Великой Отечественной, в том числе военную технику.

Для детей и взрослых также предусмотрены интересные активности, а также на территории парка работает полевая кухня, где угощают солдатской кашей.

«Прямо сейчас на пересечении улицы Димитрова и проспекта Ленина, а также рядом с рестораном «Эспиля» начинаются концертные программы «В сердце ты у каждого, Победа!» и «От прощального гудка до ликующих перронов» с участием творческих коллективов города Выборга и Выборгского района», — рассказали в пресс-службе администрации Выборгского района.

Игорь Руденя поздравил жителей Северо-Запада с Днем Победы

Полномочный представитель Президента РФ в СЗФО Игорь Руденя обратился к ветеранам и жителям округа с торжественным поздравлением в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В обращении Игорь Руденя назвал День Победы самым значимым и судьбоносным событием в современной российской истории. Полпред подчеркнул, что Знамя Победы, которое сегодня торжественно развивается на улицах городов, является вечным символом мужества и несгибаемой воли советского народа. 

«Вспомним сегодня имена Героев, почтим их память. Поклонимся всем, кто отстоял свободу нашей Родины в годы Великой Отечественной войны и всем, кто защищает Отечество в наши дни Желаю всем крепкого здоровья, сил и успехов на благо нашей Родины - великой России! С праздником! С Днем Победы!», — обратился Игорь Руденя.

