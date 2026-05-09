Гости и жители города могут ознакомиться с образцами военной техники времен ВОВ, поучаствовать в интерактивах и отведать солдатской каши.

На территории парка Ленина в Выборге 9 мая работает интерактивная экспозиция «История нашей Победы». Это настоящий музей под открытым небом, где можно посмотреть на различные экспонаты времен Великой Отечественной, в том числе военную технику.

Для детей и взрослых также предусмотрены интересные активности, а также на территории парка работает полевая кухня, где угощают солдатской кашей.

«Прямо сейчас на пересечении улицы Димитрова и проспекта Ленина, а также рядом с рестораном «Эспиля» начинаются концертные программы «В сердце ты у каждого, Победа!» и «От прощального гудка до ликующих перронов» с участием творческих коллективов города Выборга и Выборгского района», — рассказали в пресс-службе администрации Выборгского района.