В автобусах Ленобласти запустили проект «История Победы»

В автобусах Ленобласти запустили проект «История Победы»

В рамках празднования 81-й годовщины Великой Победы комитет по транспорту запустили специальный проект «История Победы».

Видео: комитет по транспорту ЛО.

На 90 автобусах, курсирующих в Сосновоборском округе, Волховском и Тихвинском районах, начали работу мультимедийные гиды. Тематические ролики автоматически запускаются на экранах автобусов, когда транспорт проезжает рядом с местами боевой славы. Пассажиры могут сравнить вид из окна с кадрами военной хроники с тех же мест.

«Проект охватывает десятки знаковых локаций Ленинградской области, сохраняя память о подвиге защитников Ленинграда и освободителей русской земли. Помнить героев — значит видеть их историю своими глазами», - отметили в комитете.

Ленобласть автобусы общественный транспорт История Победы
Новости СВО

ВСУ более 16 тысяч раз нарушили режим прекращения огня – Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 16 071 раз нарушили режим прекращения огня в зоне СВО, сообщило Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, за минувшие сутки ВСУ 676 раз обстреляли позиции ВС России из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. Также нанесли 6331 удар с использованием беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, украинские войска предприняли восемь атак на позиции подразделений ВС РФ.

ВСУ ВС РФ перемирие СВО

Где в Ленобласти не будет света на следующей неделе: график отключений
16:19 08.05.2026

Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают
18:11 04.05.2026

Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве
08:46 04.05.2026

