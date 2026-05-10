В рамках празднования 81-й годовщины Великой Победы комитет по транспорту запустили специальный проект «История Победы».

Видео: комитет по транспорту ЛО.

На 90 автобусах, курсирующих в Сосновоборском округе, Волховском и Тихвинском районах, начали работу мультимедийные гиды. Тематические ролики автоматически запускаются на экранах автобусов, когда транспорт проезжает рядом с местами боевой славы. Пассажиры могут сравнить вид из окна с кадрами военной хроники с тех же мест.

«Проект охватывает десятки знаковых локаций Ленинградской области, сохраняя память о подвиге защитников Ленинграда и освободителей русской земли. Помнить героев — значит видеть их историю своими глазами», - отметили в комитете.