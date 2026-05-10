Минпросвещения РФ утвердило концепцию исторического просвещения в детских садах, школах, колледжах и вузах России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Документ направлен в регионы для реализации.

Программа рассчитана на пять лет. В нее входят не только обычные уроки, но и работа исторических кружков, проведение квестов, конкурсов и олимпиад. Особое внимание в ней уделено обучению школьников навыкам критической оценки информации, работы с источниками и противодействия фальсификации истории.

В план включили мероприятия о Великой Отечественной войне, о памяти героев России и об участниках специальной военной операции.

Кроме того, предполагается создание информационной платформы по историческому просвещению в 2027 году.