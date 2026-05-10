weather 8.8°
$ 74.30
88.55

Главная / Новости / В России утвердили концепцию исторического просвещения в детских садах, школах и вузах

Новости Социум

В России утвердили концепцию исторического просвещения в детских садах, школах и вузах

Минпросвещения РФ утвердило концепцию исторического просвещения в детских садах, школах, колледжах и вузах России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Документ направлен в регионы для реализации.

В России утвердили концепцию исторического просвещения в детских садах, школах и вузах - Документ направлен в регионы для реализации.
Фото: t. me/drozdenko_au_lo

Программа рассчитана на пять лет. В нее входят не только обычные уроки, но и работа исторических кружков, проведение квестов, конкурсов и олимпиад. Особое внимание в ней уделено обучению школьников навыкам критической оценки информации, работы с источниками и противодействия фальсификации истории.

В план включили мероприятия о Великой Отечественной войне, о памяти героев России и об участниках специальной военной операции.

Кроме того, предполагается создание информационной платформы по историческому просвещению в 2027 году.

Вам будет интересно
Несовершеннолетних осужденных в РФ будут привлекать к патриотическим и культурным мероприятиям
В России планируется вовлекать несовершеннолетних осужденных в патриотические, культурные и спортивные мероприятия. Об этом говорится в правительствен...
06.05.2026
186

Теги

Россия образование Минпросвещения историческое просвещение
Новости Социум Главное

Приемная кампания в российские вузы начнется 20 июня

В России с 20 июня начнется приемная кампания в высшие учебные заведения, сообщило Министерство науки и высшего образования РФ.

Приемная кампания в российские вузы начнется 20 июня - Заявления и документы можно будет подать на все уровни высшего образования.
Фото: freepik

Заявления и документы можно будет подать на все уровни высшего образования: бакалавриат, специалитет, базовое высшее образование, магистратуру и специализированное высшее образование.

Однако, сроки завершения приема документов зависят от уровня образования и формы финансирования обучения:

  • для поступающих на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования — с 10 по 20 июля;

  • для платного обучения по этим направлениям — до 20 сентября;

  • для программ магистратуры и специализированного высшего образования на бюджетные места — до 20 августа, на платные — до 20 сентября.

Вам будет интересно
Выпускники Ленобласти смогут выбрать вуз для поступления с помощью сервиса на «Госуслугах»
На портале «Госуслуги» стал доступен сервис «Подбор вуза» для школьников Ленобласти, которые готовятся к поступлению в высшие учебные заведения. Фото:...
14.03.2026
539

Теги

вуз приемная кампания образование Россия

Популярное

Где в Ленобласти не будет света на следующей неделе: график отключений
Где в Ленобласти не будет света на следующей неделе: график отключений

16:19 08.05.2026

Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают
Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают

18:11 04.05.2026

Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве
Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве

08:46 04.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться