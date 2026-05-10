«Два берега — одна Победа. Одна на всех»: концерт в Ивангороде объединил тысячи людей по обе стороны границы

В Ивангороде 9 мая прошел концерт «Берега Победы», объединивший жителей России и Эстонии. Тысячи зрителей собрались у стен Ивангородской крепости и на противоположном берегу Нарвы, чтобы вместе отметить 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

Фото: правительство Ленобласти.

«На концерте «Берега Победы» у стен Ивангородской крепости ощущение великого праздника было у всех. И у тех, кто пришел к сцене на нашем берегу, и у тех, кто слушал нас с другого берега Нарвы. Этот праздник — вне политики, вне границ, вне времени и вне расстояний. Два берега — одна Победа. Одна на всех», - сказал губернатор Ленобласти.

Губернатор напомнил, что в годы Великой Отечественной войны люди отдали огромную цену за Победу, и память об этом должна сохраняться. Он выразил уверенность, что традиция чтить подвиг поколения победителей будет жить на обоих берегах Нарвы. Александр Дрозденко добавил, что, концерт стало уже традицией и своеобразным «разговором через реку» с теми, для кого 9 Мая остается важной датой.

Кроме того, в рамках мероприятия был оглашен областной закон о присвоении Ивангороду почетного звания «Город воинской славы». По словам губернатора, это стало данью памяти освободителям этой земли и всем, кто верил в Победу.

Енотовидные собаки устроили «разборки» в Нижне-Свирском заповеднике

Фотоловушка Нижне-Свирского заповедника зафиксировали конфликт между енотовидными собаками. Разговор происходит на повышенных тонах.

«Серьезный конфликт в лесу: енотовидные собаки выясняют, кто сегодня первый пройдет по тропинке. Смотреть строго со звуком», - шутят сотрудники заповедника.

Видео: Нижне-Свирский заповедник.

