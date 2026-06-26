Соответствующий закон подписал президент России.
В России разрешили регионам устанавливать запрет на розничную продажу вейпов, жидкостей к ним и других электронных устройств для курения. Соответствующий законопроект подписал президент Владимир Путин, сообщает 26 июня «Интерфакс».
Режим будет действовать на протяжении пяти лет — с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032-го. Документом также вводится обязательное лицензирование оптовых закупок, хранения, поставок табачной и никотинсодержащей продукции и торговли. Эта мера начнет действовать с 1 октября. Выдачей и аннулированием лицензий будет заниматься Росалкогольтабакконтроль. Более того, с 1 марта следующего года начнет действовать запрет на продажу такой продукции без лицензии.