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Регионам разрешили устанавливать запрет на продажу вейпов

Соответствующий закон подписал президент России.

В России разрешили регионам устанавливать запрет на розничную продажу вейпов, жидкостей к ним и других электронных устройств для курения. Соответствующий законопроект подписал президент Владимир Путин, сообщает 26 июня «Интерфакс».

Режим будет действовать на протяжении пяти лет — с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032-го. Документом также вводится обязательное лицензирование оптовых закупок, хранения, поставок табачной и никотинсодержащей продукции и торговли. Эта мера начнет действовать с 1 октября. Выдачей и аннулированием лицензий будет заниматься Росалкогольтабакконтроль. Более того, с 1 марта следующего года начнет действовать запрет на продажу такой продукции без лицензии.

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25.06.2026
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Теги

запрет вейпов Владимир Путин Россия
Новости outside

Подросток попал в реанимацию, сливая бензин "дедовским" способом

Юноша ремонтировал мопед и ему срочно понадобилось слить бензин. Через несколько часов подросток уже был в реанимации.

В Приморском крае 16-летний юноша получил тяжелое отравление, случайно проглотив бензин. В результате подростка госпитализировали в реанимацию.

Как рассказали в Находкинской городской больнице, парень ремонтировал свой мопед в гараже. В какой-то момент ему понадобился бензин, и он решил его слить из бака «дедовским» способом. В результате юноша наглотался топлива.

«Подросток решил использовать один из самых известных и опасных способов — создать в шланге отрицательное давление ртом. В результате он наглотался топлива, а родителям рассказал о случившимся, только когда вернулся домой", — рассказали в медучреждении.

Родители экстренно доставили ребенка в больницу, к тому моменту отправление длилось уже более трех часов. Состояние мальчика ухудшалось все больше. Врачи приняли решение госпитализировать пострадавшего в реанимацию.

Благодаря грамотным действиям специалистов, подростка удалось спасти. Сейчас он проходит необходимое лечение.

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Фото на миниатюре: magnific/ prostooleh

Теги

топливо Реанимация отравление

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