В МВД предупредили о новой мошеннической схеме, связанной с недвижимостью. Злоумышленники оформляют поддельные документы о вступлении в наследство и сдают чужие квартиры арендаторам, сообщил представитель Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД Алексей Горяев РИА «Новости».

Схема мошенничества выглядит следующим образом: аферисты приходят к нотариусу, представляясь дальними родственниками покойного, и просят открыть наследственное дело. По закону нотариус не имеет права отказать. В дальнейшем злоумышленники на основании выданного документа сдают в аренду недвижимость умершего.

В таких махинациях часто задействована целая сеть пособников из разных государственных структур. Наибольшее количество подобных преступлений фиксируется в крупных российских мегаполисах.