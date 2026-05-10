weather 8.8°
$ 74.30
88.55

Главная / Новости / МВД: мошенники сдают квартиры умерших по фальшивым документам о наследстве

Новости Происшествия

МВД: мошенники сдают квартиры умерших по фальшивым документам о наследстве

В МВД предупредили о новой мошеннической схеме, связанной с недвижимостью. Злоумышленники оформляют поддельные документы о вступлении в наследство и сдают чужие квартиры арендаторам, сообщил представитель Главного управления уголовного розыска (ГУУР) МВД Алексей Горяев РИА «Новости».

МВД: мошенники сдают квартиры умерших по фальшивым документам о наследстве - Злоумышленники оформляют поддельные документы о вступлении в наследство и сдают чужие квартиры аренд
Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Схема мошенничества выглядит следующим образом: аферисты приходят к нотариусу, представляясь дальними родственниками покойного, и просят открыть наследственное дело. По закону нотариус не имеет права отказать. В дальнейшем злоумышленники на основании выданного документа сдают в аренду недвижимость умершего.

В таких махинациях часто задействована целая сеть пособников из разных государственных структур. Наибольшее количество подобных преступлений фиксируется в крупных российских мегаполисах.

Вам будет интересно
Россиянам рассказали, как отличить настоящего газовщика от мошенника
Гражданам напомнили, что реальные сотрудники ресурсоснабжающих компаний никогда не будут предлагать вам что-либо купить. Фото: magnific/ pvproductions...
09.05.2026
191

Теги

Мвд мошенничество
Новости Социум Главное

Приемная кампания в российские вузы начнется 20 июня

В России с 20 июня начнется приемная кампания в высшие учебные заведения, сообщило Министерство науки и высшего образования РФ.

Приемная кампания в российские вузы начнется 20 июня - Заявления и документы можно будет подать на все уровни высшего образования.
Фото: freepik

Заявления и документы можно будет подать на все уровни высшего образования: бакалавриат, специалитет, базовое высшее образование, магистратуру и специализированное высшее образование.

Однако, сроки завершения приема документов зависят от уровня образования и формы финансирования обучения:

  • для поступающих на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования — с 10 по 20 июля;

  • для платного обучения по этим направлениям — до 20 сентября;

  • для программ магистратуры и специализированного высшего образования на бюджетные места — до 20 августа, на платные — до 20 сентября.

Вам будет интересно
Выпускники Ленобласти смогут выбрать вуз для поступления с помощью сервиса на «Госуслугах»
На портале «Госуслуги» стал доступен сервис «Подбор вуза» для школьников Ленобласти, которые готовятся к поступлению в высшие учебные заведения. Фото:...
14.03.2026
539

Теги

вуз приемная кампания образование Россия

Популярное

Где в Ленобласти не будет света на следующей неделе: график отключений
Где в Ленобласти не будет света на следующей неделе: график отключений

16:19 08.05.2026

Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают
Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают

18:11 04.05.2026

Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве
Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве

08:46 04.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться