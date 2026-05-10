В Сертолово съемки фильма напугали местных жителей

В Сертолово съемки фильма напугали местных жителей

В ночь на 8 мая в городе Сертолово Ленобласти завершились съемки последнего эпизода художественного фильма-дилогии «Василий Теркин» режиссера Карена Геворкяна.

Местные жители приняли пиротехнические эффекты, сопровождавшие съемку сцены переправы, за работу средств противовоздушной обороны. Очевидец рассказал изданию «Фонтанка», что около двух часов ночи были слышны громкие звуки, а в небе над Сертолово заметили три вспышки.

Режиссер Карен Геворкян подтвердил изданию информацию о том, что в Сертолово проходили съемки - с7 на 8 мая в Сертолово снимали финальный эпизод картины, работа над которой ведется с 2019 года.

Василий Теркин съемки фильма Сертолово Ленобласть
Енотовидные собаки устроили «разборки» в Нижне-Свирском заповеднике

Фотоловушка Нижне-Свирского заповедника зафиксировали конфликт между енотовидными собаками. Разговор происходит на повышенных тонах.

«Серьезный конфликт в лесу: енотовидные собаки выясняют, кто сегодня первый пройдет по тропинке. Смотреть строго со звуком», - шутят сотрудники заповедника.

Видео: Нижне-Свирский заповедник.

Нижне-Свирский заповедник енотовидная собака Ленобласть

Где в Ленобласти не будет света на следующей неделе: график отключений
Комары кусают не всех: ученые выяснили, кого они выбирают
Средства ПВО за ночь сбили 117 украинских БПЛА над Россией. Дрон врезался в дом в Москве
