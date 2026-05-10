В ночь на 8 мая в городе Сертолово Ленобласти завершились съемки последнего эпизода художественного фильма-дилогии «Василий Теркин» режиссера Карена Геворкяна.

Местные жители приняли пиротехнические эффекты, сопровождавшие съемку сцены переправы, за работу средств противовоздушной обороны. Очевидец рассказал изданию «Фонтанка», что около двух часов ночи были слышны громкие звуки, а в небе над Сертолово заметили три вспышки.

Режиссер Карен Геворкян подтвердил изданию информацию о том, что в Сертолово проходили съемки - с7 на 8 мая в Сертолово снимали финальный эпизод картины, работа над которой ведется с 2019 года.