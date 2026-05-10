Приемная кампания в российские вузы начнется 20 июня

В России с 20 июня начнется приемная кампания в высшие учебные заведения, сообщило Министерство науки и высшего образования РФ.

Заявления и документы можно будет подать на все уровни высшего образования: бакалавриат, специалитет, базовое высшее образование, магистратуру и специализированное высшее образование.

Однако, сроки завершения приема документов зависят от уровня образования и формы финансирования обучения:

  • для поступающих на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования — с 10 по 20 июля;

  • для платного обучения по этим направлениям — до 20 сентября;

  • для программ магистратуры и специализированного высшего образования на бюджетные места — до 20 августа, на платные — до 20 сентября.

Для души Новости

Специалист рассказал, сколько шашлыка можно съесть за раз детям и взрослым

Специалисты советуют не переедать шашлыка, ведь на расщепление жаренного на углях мяса желудку требуется большое количество ферментов, пишет правительственный портал «Объясняем.РФ».

Так, оптимальная порция для взрослого — 200 граммов за один прием пищи и не более 400 граммов в день. Детям до трех лет шашлык нельзя, после стоит выбирать только нежирное мясо. С 3 до 5 лет — курицу или индейку (не больше двух небольших кусков), с 6 до 10 лет — до 60 граммов шашлыка, с 10 до 12 лет — около 90 граммов (при отсутствии проблем с желудком). Рекомендуется кормить детей шашлыком не чаще раза в неделю.

Важно срезать сильно подгоревшую корочку, так как в ней содержится много вредных веществ. К шашлыку лучше подавать много овощей и зелени.

