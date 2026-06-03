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Новости Экономика

Ленобласть расширяет сотрудничество со странами Персидского залива

На полях ПМЭФ  — 2026 вице-губернатор Ленобласти Егор Мищеряков провёл переговоры с вице-президентом Российско-Арабского делового совета при Торгово-промышленной палате РФ Алексеем Бусевым. В центре внимания оказалась системная работа по выводу региональных компаний на рынки стран Персидского залива.

Стороны обсудили подготовку «Дней Ленинградской области» в Саудовской Аравии, вопросы сертификации областной продукции для всего региона Персидского залива, а также организацию в рамках БРИФ специальной сессии, посвящённой расширению деловых контактов предприятий Ленинградской области с компаниями Ближнего Востока. Российско-Арабский деловой совет подтвердил готовность сопровождать сделки и помогать с выходом на дистрибьюторов в регионе.

По итогам 2025 года товарооборот Ленинградской области с Объединёнными Арабскими Эмиратами достиг 157,7 миллиона долларов, а с Саудовской Аравией — 10,3 миллиона долларов.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти работает Центр поддержки экспорта, который проводит семинары для предпринимателей, ведущих или планирующих поставки продукции за рубеж. На сайте Центра легко найти как саму услугу со всеми подробностями, так и два документа, которые нужно заполнить: заявку на услугу и анкету получателя услуги

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Ленобласть экспорт пмэф ПМЭФ-2026
Новости Социум

Врач назвала 3 неявных симптома проблем с сердцем

Среди них — частое головокружение.

Головокружение, потеря сознания и редкий пульс могут указывать на проблемы с сердечно-сосудистой системой. Об этом в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявила врач Елена Малышева.

По словам специалисты, эти признаки указывают на патологии в работе водителя ритма сердца. Это участок миокарда, который отвечает за правильное сокращение органа

«Красные флаги, говорящие о том, что у вас есть неблагополучие водителя ритма, и вам нужно ставить кардиостимулятор: головокружение, потеря сознания, редкий пульс», — заявила Малышева.

При появлении указанных симптомов доктор рекомендует не тянуть с походом к врачу.

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