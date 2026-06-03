На полях ПМЭФ — 2026 вице-губернатор Ленобласти Егор Мищеряков провёл переговоры с вице-президентом Российско-Арабского делового совета при Торгово-промышленной палате РФ Алексеем Бусевым. В центре внимания оказалась системная работа по выводу региональных компаний на рынки стран Персидского залива.

Стороны обсудили подготовку «Дней Ленинградской области» в Саудовской Аравии, вопросы сертификации областной продукции для всего региона Персидского залива, а также организацию в рамках БРИФ специальной сессии, посвящённой расширению деловых контактов предприятий Ленинградской области с компаниями Ближнего Востока. Российско-Арабский деловой совет подтвердил готовность сопровождать сделки и помогать с выходом на дистрибьюторов в регионе.

По итогам 2025 года товарооборот Ленинградской области с Объединёнными Арабскими Эмиратами достиг 157,7 миллиона долларов, а с Саудовской Аравией — 10,3 миллиона долларов.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти работает Центр поддержки экспорта, который проводит семинары для предпринимателей, ведущих или планирующих поставки продукции за рубеж. На сайте Центра легко найти как саму услугу со всеми подробностями, так и два документа, которые нужно заполнить: заявку на услугу и анкету получателя услуги.