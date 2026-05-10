Путин объяснил отсутствие военной техники на параде Победы в Москве

Путин объяснил отсутствие военной техники на параде Победы в Москве

Владимир Путин заявил, что решение об отсутствии техники на параде Победы в Москве было принято не только в связи с соображениями безопасности.

Фото: Kremlin. ru

«Мы решили, что обязательно будем проводить праздничные мероприятия, но без демонстрации военной техники», - сказал Путин журналистам.

Он пояснил, что такое решение было вызвано не только вопросами безопасности, но и, в первую очередь, необходимостью сконцентрироваться на окончательном разгроме ВСУ.

В Москве 9 мая состоялся торжественный парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Была показана работа российских военнослужащих всех видов и родов войск, выполняющих задачи в зоне спецоперации. В авиационной части приняли участие пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи» на истребителях Су-30 и МиГ-29. Парад завершился пролетом шести штурмовиков Су-25, которые раскрасили небо над Москвой в цвета флага России.

Новости СВО

ВСУ более 16 тысяч раз нарушили режим прекращения огня – Минобороны РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 16 071 раз нарушили режим прекращения огня в зоне СВО, сообщило Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, за минувшие сутки ВСУ 676 раз обстреляли позиции ВС России из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. Также нанесли 6331 удар с использованием беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, украинские войска предприняли восемь атак на позиции подразделений ВС РФ.

Где в Ленобласти не будет света на следующей неделе: график отключений
