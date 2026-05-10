Енотовидные собаки устроили «разборки» в Нижне-Свирском заповеднике

Фотоловушка Нижне-Свирского заповедника зафиксировали конфликт между енотовидными собаками. Разговор происходит на повышенных тонах.

«Серьезный конфликт в лесу: енотовидные собаки выясняют, кто сегодня первый пройдет по тропинке. Смотреть строго со звуком», - шутят сотрудники заповедника.

Видео: Нижне-Свирский заповедник.

Нижне-Свирский заповедник енотовидная собака Ленобласть
Новости Социум Главное

Путин объяснил отсутствие военной техники на параде Победы в Москве

Владимир Путин заявил, что решение об отсутствии техники на параде Победы в Москве было принято не только в связи с соображениями безопасности.

Фото: Kremlin. ru

«Мы решили, что обязательно будем проводить праздничные мероприятия, но без демонстрации военной техники», - сказал Путин журналистам.

Он пояснил, что такое решение было вызвано не только вопросами безопасности, но и, в первую очередь, необходимостью сконцентрироваться на окончательном разгроме ВСУ.

В Москве 9 мая состоялся торжественный парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Была показана работа российских военнослужащих всех видов и родов войск, выполняющих задачи в зоне спецоперации. В авиационной части приняли участие пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи» на истребителях Су-30 и МиГ-29. Парад завершился пролетом шести штурмовиков Су-25, которые раскрасили небо над Москвой в цвета флага России.

Путин Парад Победы Москва Россия День Победы

