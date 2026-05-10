С 21 по 24 мая в центре Петербурга пройдет XXI Международный книжный салон. Основные мероприятия развернутся на Дворцовой площади и в здании Главного штаба.

На площади более 15 тысяч квадратных метров разместят пять выставочных павильонов. Впервые откроют видеостудию для прямых эфиров. Вход на все площадки будет бесплатным.

В книжном салоне примут участие более 260 издательств и организаций. Главными темами салона станут Год единства народов России и юбилеи Владимира Даля и Михаила Салтыкова-Щедрина, сообщили в пресс-службе Смольного.

Всего в программе салона — свыше 280 мероприятий: встречи с писателями, лекции, семинары, круглые столы, творческие мастер-классы и презентации книг. Для детей будет организовано специальное пространство с игровыми аттракционами. Отдельный блок посвятят 45-летию Ленинградского рок-клуба. Любой желающий сможет бесплатно отправить открытку в любую точку страны через «Литературную почту».