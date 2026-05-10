Международный книжный салон пройдет в Петербурге с 21 по 24 мая

С 21 по 24 мая в центре Петербурга пройдет XXI Международный книжный салон. Основные мероприятия развернутся на Дворцовой площади и в здании Главного штаба.

На площади более 15 тысяч квадратных метров разместят пять выставочных павильонов. Впервые откроют видеостудию для прямых эфиров. Вход на все площадки будет бесплатным.

В книжном салоне примут участие более 260 издательств и организаций. Главными темами салона станут Год единства народов России и юбилеи Владимира Даля и Михаила Салтыкова-Щедрина, сообщили в пресс-службе Смольного.

Всего в программе салона — свыше 280 мероприятий: встречи с писателями, лекции, семинары, круглые столы, творческие мастер-классы и презентации книг. Для детей будет организовано специальное пространство с игровыми аттракционами. Отдельный блок посвятят 45-летию Ленинградского рок-клуба. Любой желающий сможет бесплатно отправить открытку в любую точку страны через «Литературную почту».

Приемная кампания в российские вузы начнется 20 июня

В России с 20 июня начнется приемная кампания в высшие учебные заведения, сообщило Министерство науки и высшего образования РФ.

Заявления и документы можно будет подать на все уровни высшего образования: бакалавриат, специалитет, базовое высшее образование, магистратуру и специализированное высшее образование.

Однако, сроки завершения приема документов зависят от уровня образования и формы финансирования обучения:

  • для поступающих на бюджетные места по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования — с 10 по 20 июля;

  • для платного обучения по этим направлениям — до 20 сентября;

  • для программ магистратуры и специализированного высшего образования на бюджетные места — до 20 августа, на платные — до 20 сентября.

