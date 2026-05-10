Биолог рассказала, как эффективно защититься от комаров дома

Для борьбы с комарами лучше использовать сразу несколько методов — от москитных сеток до ловушек и репеллентов. Об этом «Газете.ру» рассказала биолог, и.о. декана факультета естественных наук Государственный университет просвещения Ирина Лялина.

Фото: Freepik.

По словам специалиста, наиболее эффективным считается комплексный подход. В первую очередь она советует использовать физические барьеры — москитные сетки с мелкой ячейкой, в том числе типа «Антикошка». Также могут помочь точечные репелленты, электрические мухобойки и фумигаторы с эфирными маслами.

Среди современных способов борьбы эксперт выделила ультрафиолетовые UV-ловушки, которые привлекают насекомых светом и уничтожают их электрическим разрядом или вентилятором. Такие устройства безопасны для использования в квартире, однако стоят дороже привычных средств.

Кроме того, существуют ультразвуковые отпугиватели, работающие на частотах, неприятных для насекомых. Однако их эффективность, по словам биолога, остается спорной, хотя для людей они безопасны.

Из народных средств Лялина рекомендовала аромамасла цитронеллы и гвоздики.

Отдельно эксперт остановилась на использовании химических средств. При выборе дихлофоса она посоветовала отдавать предпочтение аэрозолям без запаха на основе пиретроидов. После обработки помещения специалист рекомендует покидать комнату на 15–30 минут, тщательно проветривать жилье, накрывать еду и посуду, а также временно убирать из помещения детей и домашних животных.

Как вернуться к работе после майских праздников: советы эксперта

Возвращение к работе после длительных выходных может быть непростым из-за сбитого режима и смены обстановки.

Фото: freepik

Эксперт Ольга Клименкова поделилась с «Известиями» советами, как облегчить адаптацию. Она рекомендует не требовать от себя мгновенной продуктивности и не пытаться сразу решить все накопившиеся задачи. Важно распределить нагрузку и распланировать задачи в календаре накануне праздников. Это поможет избежать суеты в первый день после выходных.

Также не стоит перегружать первый рабочий день совещаниями, так как после длительного отдыха люди могут быть не готовы к активным обсуждениям. Для легкой адаптации специалист советует планировать задачи заранее и стараться не сильно менять время сна даже в выходные.

По мнению эксперта, работодатели также могут помочь сотрудникам, предлагая гибкий график или удаленную работу в первые дни после праздников.

