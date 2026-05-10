Для борьбы с комарами лучше использовать сразу несколько методов — от москитных сеток до ловушек и репеллентов. Об этом «Газете.ру» рассказала биолог, и.о. декана факультета естественных наук Государственный университет просвещения Ирина Лялина.

По словам специалиста, наиболее эффективным считается комплексный подход. В первую очередь она советует использовать физические барьеры — москитные сетки с мелкой ячейкой, в том числе типа «Антикошка». Также могут помочь точечные репелленты, электрические мухобойки и фумигаторы с эфирными маслами.

Среди современных способов борьбы эксперт выделила ультрафиолетовые UV-ловушки, которые привлекают насекомых светом и уничтожают их электрическим разрядом или вентилятором. Такие устройства безопасны для использования в квартире, однако стоят дороже привычных средств.

Кроме того, существуют ультразвуковые отпугиватели, работающие на частотах, неприятных для насекомых. Однако их эффективность, по словам биолога, остается спорной, хотя для людей они безопасны.

Из народных средств Лялина рекомендовала аромамасла цитронеллы и гвоздики.

Отдельно эксперт остановилась на использовании химических средств. При выборе дихлофоса она посоветовала отдавать предпочтение аэрозолям без запаха на основе пиретроидов. После обработки помещения специалист рекомендует покидать комнату на 15–30 минут, тщательно проветривать жилье, накрывать еду и посуду, а также временно убирать из помещения детей и домашних животных.