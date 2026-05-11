Новости Спорт

ФИФА запретила сменившему гражданство российскому вратарю играть за сборную другой страны

ФИФА отклонила заявку российского вратаря «Буде-Глимта» Никиты Хайкина на смену спортивного гражданства в пользу Норвегии. Об этом сообщает NRK. Причиной стало несоответствие требованиям устава по сроку проживания в стране.

Хайкин живет в Буде с 2019 года. Однако в 2023 году он с января по март выступал за английский «Бристоль Сити». Из-за этого периода срок проживания в Норвегии для футбольных правил обнулился.

ФИФА требует от игроков старше 18 лет минимум 5 лет проживания в стране и не менее 183 дней в каждом 12-месячном периоде.

Директор по коммуникациям Норвежской футбольной ассоциации Рагнхильд Аск Коннелл заявила, что переговоры с ФИФА продолжаются.

Хайкин играет за «Буде-Глимт» с 2019 года. В начале апреля он получил норвежский паспорт и хотел выступить на чемпионате мира 2026 года.

Новости Социум

Максима Ролдугина ищут в Выборгском районе

По данным поискового отряда «ЛизаАлерт», 45-летний Ролдугин Максим Сергеевич пропал в СНТ «Перовское» Гончаровского сельского поселения. Его местонахождение неизвестно с 28 апреля 2026 года.

Приметы пропавшего: рост 175 см, нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. В день исчезновения был одет в темно-синюю куртку, синие джинсы и синие кроссовки.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении Максима Ролдугина, просят сообщить информацию по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112. Поисковому отряду также нужна помощь добровольцев.

