ФИФА отклонила заявку российского вратаря «Буде-Глимта» Никиты Хайкина на смену спортивного гражданства в пользу Норвегии. Об этом сообщает NRK. Причиной стало несоответствие требованиям устава по сроку проживания в стране.

Хайкин живет в Буде с 2019 года. Однако в 2023 году он с января по март выступал за английский «Бристоль Сити». Из-за этого периода срок проживания в Норвегии для футбольных правил обнулился.

ФИФА требует от игроков старше 18 лет минимум 5 лет проживания в стране и не менее 183 дней в каждом 12-месячном периоде.

Директор по коммуникациям Норвежской футбольной ассоциации Рагнхильд Аск Коннелл заявила, что переговоры с ФИФА продолжаются.

Хайкин играет за «Буде-Глимт» с 2019 года. В начале апреля он получил норвежский паспорт и хотел выступить на чемпионате мира 2026 года.