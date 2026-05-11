На круизном судне MV Hondius зафиксировали вспышку хантавируса «Андес», из-за которой заболели восемь человек и три пассажира умерли.

По данным ВОЗ, к 8 мая было известно о восьми случаях, включая шесть лабораторно подтвержденных и два вероятных. Все подтвержденные случаи связаны со штаммом Andes virus.

Судно находилось в Атлантике. После выявления вспышки пассажиров и членов экипажа эвакуировали и направили на карантин или медицинское наблюдение в разные страны. По данным Reuters, на MV Hondius умерли два гражданина Нидерландов и гражданин Германии.

Один из пациентов находится в тяжелом состоянии. ECDC также сообщал, что к 9 мая с круизным судном были связаны восемь случаев заражения Andes virus, включая три смерти и одного критически тяжелого пациента.

Хантавирусы обычно передаются человеку от грызунов – через контакт с их мочой, слюной или экскрементами, а также через загрязненные поверхности или пыль. Штамм Andes отличается тем, что в редких случаях может передаваться от человека к человеку при тесном контакте.

В России хантавирусные инфекции чаще связывают с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Заражение может происходить через продукты, загрязненные выделениями грызунов, или при вдыхании пыли с частицами их экскрементов.

Врач-инфекционист Алексей Кожухов отметил, что хантавирус может вызывать тяжелые поражения легких и почек. Одним из основных природных переносчиков штамма «Андес» считается длиннохвостый рисовый хомячок.

Как сообщает spb.aif.ru со ссылкой на биолога Павла Глазкова, по состоянию на май 2026 года длиннохвостый рисовый хомячок в России не встречался. Поэтому риск распространения именно этого штамма в стране считается низким.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний также указывает, что Andes hantavirus не распространяется между людьми так легко, как COVID-19, а передача обычно требует длительного тесного контакта. Кроме того, природный носитель вируса в Европе отсутствует, что делает устойчивое распространение маловероятным.