Главная / Новости / В России пока нет угрозы эпидемии смертоносного Хантавируса

В России пока нет угрозы эпидемии смертоносного Хантавируса

На круизном судне MV Hondius зафиксировали вспышку хантавируса «Андес», из-за которой заболели восемь человек и три пассажира умерли.

По данным ВОЗ, к 8 мая было известно о восьми случаях, включая шесть лабораторно подтвержденных и два вероятных. Все подтвержденные случаи связаны со штаммом Andes virus.  

Судно находилось в Атлантике. После выявления вспышки пассажиров и членов экипажа эвакуировали и направили на карантин или медицинское наблюдение в разные страны. По данным Reuters, на MV Hondius умерли два гражданина Нидерландов и гражданин Германии.  

Один из пациентов находится в тяжелом состоянии. ECDC также сообщал, что к 9 мая с круизным судном были связаны восемь случаев заражения Andes virus, включая три смерти и одного критически тяжелого пациента.  

Хантавирусы обычно передаются человеку от грызунов – через контакт с их мочой, слюной или экскрементами, а также через загрязненные поверхности или пыль. Штамм Andes отличается тем, что в редких случаях может передаваться от человека к человеку при тесном контакте.  

В России хантавирусные инфекции чаще связывают с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Заражение может происходить через продукты, загрязненные выделениями грызунов, или при вдыхании пыли с частицами их экскрементов.

Врач-инфекционист Алексей Кожухов отметил, что хантавирус может вызывать тяжелые поражения легких и почек. Одним из основных природных переносчиков штамма «Андес» считается длиннохвостый рисовый хомячок.

Как сообщает spb.aif.ru со ссылкой на биолога Павла Глазкова, по состоянию на май 2026 года длиннохвостый рисовый хомячок в России не встречался. Поэтому риск распространения именно этого штамма в стране считается низким.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний также указывает, что Andes hantavirus не распространяется между людьми так легко, как COVID-19, а передача обычно требует длительного тесного контакта. Кроме того, природный носитель вируса в Европе отсутствует, что делает устойчивое распространение маловероятным.  

хантавирус Россия
Максима Ролдугина ищут в Выборгском районе

По данным поискового отряда «ЛизаАлерт», 45-летний Ролдугин Максим Сергеевич пропал в СНТ «Перовское» Гончаровского сельского поселения. Его местонахождение неизвестно с 28 апреля 2026 года.

Приметы пропавшего: рост 175 см, нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. В день исчезновения был одет в темно-синюю куртку, синие джинсы и синие кроссовки.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении Максима Ролдугина, просят сообщить информацию по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112. Поисковому отряду также нужна помощь добровольцев.

