Автовладельцам объяснили, как получить компенсацию, если дерево упало на машину. Рекомендации дал директор домена «Каско» страховой компании Артем Яковлев.

По словам специалиста, если автомобиль застрахован по каско, сначала нужно зафиксировать повреждения. Для этого необходимо вызвать полицию и самостоятельно сделать фотографии места происшествия, включая упавшее дерево и поврежденную машину.

Заявить об ущербе в правоохранительные органы нужно в течение суток с момента, когда владелец узнал о случившемся. Затем в течение 7 дней необходимо уведомить страховую компанию через мобильное приложение или сайт.

Эти данные потребуются для оформления страхового случая и установления ответственного за территорию. Им может быть управляющая компания или муниципалитет.

«Если речь идет о штормовом ветре, сильнее 25 м/с, например, апрельский шторм вместе со снегом, сломавший много деревьев, – то это является форс-мажором. Росгидромет или МЧС могут выдать справку о том, что такие природные явления действительно были. Тогда владелец территории не несет ответственности за случившееся, а страхователь получит возмещение только при наличии полиса каско», – пояснил Артем Яковлев

Исключением могут стать ситуации, когда шторма не было, а деревья давно нуждались в спиле. В таком случае ущерб можно взыскать через суд с владельца территории. Если дерево упало на дороге общего пользования, учитываются нормативы по зонам высадки и расположению деревьев рядом с проезжей частью.

Самым надежным способом защитить себя в таких ситуациях остается полис каско. При его наличии автовладельцу достаточно подать заявление о страховом случае и приложить документы от компетентных органов.