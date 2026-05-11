weather
$ 74.30
88.55

Главная / Новости / Как получить компенсацию, если дерево упало на машину

Новости Социум

Как получить компенсацию, если дерево упало на машину

Автовладельцам объяснили, как получить компенсацию, если дерево упало на машину. Рекомендации дал директор домена «Каско» страховой компании Артем Яковлев.

По словам специалиста, если автомобиль застрахован по каско, сначала нужно зафиксировать повреждения. Для этого необходимо вызвать полицию и самостоятельно сделать фотографии места происшествия, включая упавшее дерево и поврежденную машину.

Заявить об ущербе в правоохранительные органы нужно в течение суток с момента, когда владелец узнал о случившемся. Затем в течение 7 дней необходимо уведомить страховую компанию через мобильное приложение или сайт.

Эти данные потребуются для оформления страхового случая и установления ответственного за территорию. Им может быть управляющая компания или муниципалитет.

«Если речь идет о штормовом ветре, сильнее 25 м/с, например, апрельский шторм вместе со снегом, сломавший много деревьев, – то это является форс-мажором. Росгидромет или МЧС могут выдать справку о том, что такие природные явления действительно были. Тогда владелец территории не несет ответственности за случившееся, а страхователь получит возмещение только при наличии полиса каско», – пояснил Артем Яковлев

Исключением могут стать ситуации, когда шторма не было, а деревья давно нуждались в спиле. В таком случае ущерб можно взыскать через суд с владельца территории. Если дерево упало на дороге общего пользования, учитываются нормативы по зонам высадки и расположению деревьев рядом с проезжей частью.

Самым надежным способом защитить себя в таких ситуациях остается полис каско. При его наличии автовладельцу достаточно подать заявление о страховом случае и приложить документы от компетентных органов.

Вам будет интересно
Центробанк: Каждый пятый россиянин, взявший ипотеку в 2025 году, будет выплачивать ее до конца жизни
Российские банки стали чаще выдавать ипотеку заемщикам, которым к моменту планового погашения кредита исполнится 70-75 лет. Об этом сообщили в пресс-с...
11.05.2026
206

Теги

каско
Новости Социум

Максима Ролдугина ищут в Выборгском районе

По данным поискового отряда «ЛизаАлерт», 45-летний Ролдугин Максим Сергеевич пропал в СНТ «Перовское» Гончаровского сельского поселения. Его местонахождение неизвестно с 28 апреля 2026 года.

Максима Ролдугина ищут в Выборгском районе - По данным поискового отряда «ЛизаАлерт», 45-летний Ролдугин Максим Сергеевич пропал в СНТ «Перовское

Приметы пропавшего: рост 175 см, нормальное телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. В день исчезновения был одет в темно-синюю куртку, синие джинсы и синие кроссовки.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении Максима Ролдугина, просят сообщить информацию по телефону горячей линии 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112. Поисковому отряду также нужна помощь добровольцев.

Теги

Ленинградская область Выборгский район ЛизаАлерт

Популярное

Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе
Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе

10:55 11.05.2026

Мусоровоз переехал 88-летнюю женщину в Петербурге
Мусоровоз переехал 88-летнюю женщину в Петербурге

12:23 11.05.2026

В массовом ДТП с автобусом в Кингисеппском районе есть пострадавшие
В массовом ДТП с автобусом в Кингисеппском районе есть пострадавшие

09:47 11.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться