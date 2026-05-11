Вор похитил пожертвования из храма в Петербурге

Вор похитил пожертвования из храма в Петербурге

Неизвестный вскрыл ящик для пожертвований и украл деньги из Красносельского Свято-Троицкого храма в Санкт-Петербурге 9 мая.

Кража произошла после праздничной службы и крестного хода, когда община храма ушла на обед. В это время одному из служащих сообщили о мужчине в храме.

По предварительным данным, вор вскрыл ящик для пожертвований, вытащил из него тубус с деньгами и ушел. Раньше этого мужчину в храме не видели, прихожанином он не был.

Священник вызвал полицию и написал заявление. Полицейские осмотрели место, сняли показания и отпечатки пальцев.

Назван самый малочисленный народ России – всего 23 человека

Кереки стали самым малочисленным коренным народом России, по данным Федерального агентства по делам национальностей. Как сообщили в ФАДН в ответ на запрос ТАСС, сейчас в стране насчитывается 23 представителя этого народа.

При этом в 2022 году их представителей в стране было всего четыре, поэтому в статистике отмечается рост. В ФАДН также сообщили, что в целом численность коренных малочисленных народов за последние 30 лет увеличилась на 20 %.

Кереки относятся к палеоазиатским народам. Исторически они проживали на побережье Берингова моря – от Анадырского лимана до устья реки Опуки. Археологи выделяют древнекерекскую археологическую культуру, которую датируют 1-й половиной I тысячелетия до н. э.

В XVIII веке численность кереков значительно сократилась из-за войн между чукчами и коряками, эпидемий и уменьшения численности морского зверя, который был традиционным объектом охоты. В XX веке кереки были почти полностью ассимилированы чукчами.

Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе
