Неизвестный вскрыл ящик для пожертвований и украл деньги из Красносельского Свято-Троицкого храма в Санкт-Петербурге 9 мая.
Кража произошла после праздничной службы и крестного хода, когда община храма ушла на обед. В это время одному из служащих сообщили о мужчине в храме.
По предварительным данным, вор вскрыл ящик для пожертвований, вытащил из него тубус с деньгами и ушел. Раньше этого мужчину в храме не видели, прихожанином он не был.
Священник вызвал полицию и написал заявление. Полицейские осмотрели место, сняли показания и отпечатки пальцев.