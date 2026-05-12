Завершилось перемирие на День Победы между Россией и Украиной

Завершилось перемирие на День Победы между Россией и Украиной

Срок объявленного Россией перемирия по случаю празднования Дня Победы истек в полночь 12 мая. Режим прекращения огня действовал с 8 по 11 мая. Минобороны России сообщило, что российские войска строго его соблюдали.

О готовности объявить режим прекращения огня на праздничный период Владимир Путин заявил во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 29 апреля. Помощник Путина Юрий Ушаков отмечал, что Трамп активно поддержал инициативу.

Позднее Минобороны сообщило, что перемирие будет действовать 8 и 9 мая. В ведомстве заявили, что рассчитывают на его соблюдение Украиной. При этом армия примет необходимые меры для безопасности праздничных мероприятий.

«В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Вооруженные силы Российской Федерации нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева», – говорилось в сообщении

Также Минобороны предупредило гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город.

Американский президент Дональд Трамп 8 мая заявил, что перемирие между Москвой и Киевом продлится 9, 10 и 11 мая. По его словам, с такой просьбой он обратился к обеим сторонам, и они ее поддержали.

Позднее Юрий Ушаков сообщил, что российская сторона согласилась поддержать инициативу Трампа о продлении перемирия до 11 мая. Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил слова американского лидера.

Владимир Путин 9 мая назвал предложение Трампа оправданным.

«Мы сразу согласились с этим, тем более что это, на мой взгляд, оправданное предложение и продиктованное соображениями уважения к нашей общей победе над нацизмом и явно носящее ярко выраженный гуманитарный характер», – сказал Владимир Путин

Дмитрий Песков 9 мая, отвечая на вопрос о словах Трампа о возможном продлении прекращения огня, сообщил, что продление перемирия после 11 мая не обсуждалось.

«Перемирие сейчас 9, 10, 11, других разговоров не было», – сказал Дмитрий Песков

Юрий Ушаков также сообщил, что договоренности о продлении перемирия нет.

По данным Минобороны России, за время действия режима прекращения огня российские военные зафиксировали 23 802 нарушения перемирия.

Новости Происшествия Главное

Над Россией за ночь сбили 27 украинских БПЛА

По данным Минобороны, БПЛА сбили над Белгородской, Воронежской и Ростовской областями.

В Белгородской области, как сообщил губернатор Вячеслав Гладков, умер житель села Вознесеновка. Мужчина получил тяжелые ранения при ударе беспилотника по служебному микроавтобусу одного из предприятий.

Также дроны атаковали предприятие в Шебекино. Находившийся там мужчина получил осколочные ранения и минно-взрывную травму. Еще один служебный автомобиль атаковали вблизи села Зозули. После удара по микроавтобусу ранения получили двое мужчин.

В Воронежской области действует опасность атаки БПЛА. Об этом предупредил губернатор Александр Гусев.

В Ростовской области беспилотник уничтожили в Миллеровском районе. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Беспилотная опасность в регионе сохраняется.

Режим беспилотной опасности также ввели на территории Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Ограничения на полеты самолетов вводились в аэропортах Саранска, Саратова, Пензы, Тамбова, Чебоксар и Ульяновска.

Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе

Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге

Мусоровоз переехал 88-летнюю женщину в Петербурге

