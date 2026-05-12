Срок объявленного Россией перемирия по случаю празднования Дня Победы истек в полночь 12 мая. Режим прекращения огня действовал с 8 по 11 мая. Минобороны России сообщило, что российские войска строго его соблюдали.

О готовности объявить режим прекращения огня на праздничный период Владимир Путин заявил во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 29 апреля. Помощник Путина Юрий Ушаков отмечал, что Трамп активно поддержал инициативу.

Позднее Минобороны сообщило, что перемирие будет действовать 8 и 9 мая. В ведомстве заявили, что рассчитывают на его соблюдение Украиной. При этом армия примет необходимые меры для безопасности праздничных мероприятий.

«В случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Вооруженные силы Российской Федерации нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева», – говорилось в сообщении

Также Минобороны предупредило гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипломатических представительств о необходимости своевременно покинуть город.

Американский президент Дональд Трамп 8 мая заявил, что перемирие между Москвой и Киевом продлится 9, 10 и 11 мая. По его словам, с такой просьбой он обратился к обеим сторонам, и они ее поддержали.

Позднее Юрий Ушаков сообщил, что российская сторона согласилась поддержать инициативу Трампа о продлении перемирия до 11 мая. Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил слова американского лидера.

Владимир Путин 9 мая назвал предложение Трампа оправданным.

«Мы сразу согласились с этим, тем более что это, на мой взгляд, оправданное предложение и продиктованное соображениями уважения к нашей общей победе над нацизмом и явно носящее ярко выраженный гуманитарный характер», – сказал Владимир Путин

Дмитрий Песков 9 мая, отвечая на вопрос о словах Трампа о возможном продлении прекращения огня, сообщил, что продление перемирия после 11 мая не обсуждалось.

«Перемирие сейчас 9, 10, 11, других разговоров не было», – сказал Дмитрий Песков

Юрий Ушаков также сообщил, что договоренности о продлении перемирия нет.

По данным Минобороны России, за время действия режима прекращения огня российские военные зафиксировали 23 802 нарушения перемирия.