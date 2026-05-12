weather 18.2°
$ 74.30
88.55

Главная / Новости / Полиция раскрыла кражу пожертвований из храма в Петербурге

Новости Происшествия

Полиция раскрыла кражу пожертвований из храма в Петербурге

Как сообщало информационное агентство ivbg.ru, ящик для пожертвований с деньгами украли из храма в Санкт-Петербурге 9 мая.

Полиция раскрыла кражу пожертвований из храма в Петербурге - Как сообщало информационное агентство ivbg.ru, ящик для пожертвований с деньгами украли из храма в С
Фото: ГУ МВД

Сумма ущерба составила не менее 50 тыс. руб. После кражи настоятель церкви обратился в полицию.

Оперативники установили личность подозреваемого и его местонахождение. Им оказался 49-летний житель Санкт-Петербурга, ранее судимый 17 раз, в том числе за кражи и грабежи. Мужчину задержали.

По факту кражи завели уголовное дело. Похищенные деньги частично изъяли. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Вам будет интересно
Вор похитил пожертвования из храма в Петербурге
Неизвестный вскрыл ящик для пожертвований и украл деньги из Красносельского Свято-Троицкого храма в Санкт-Петербурге 9 мая. Кража произошла после праз...
11.05.2026
273

Теги

Санкт-Петербург
Новости Происшествия

Водитель автобуса потерял сознание за рулем и протаранил здание в Петербурге

Перед столкновением со стеной автобус протаранил две проезжавшие рядом легковушки. 

Водитель автобуса потерял сознание за рулем и протаранил здание в Петербурге - Перед столкновением со стеной автобус протаранил две проезжавшие рядом легковушки.
Фото: соцсети

Полиция Петербурга проводит проверку по факту аварии с участием пассажирского автобуса на улице Моисеенко.

По имеющейся информации, общественный транспорт внезапно съехал с дороги в сторону бизнес-центра и врезался в стену. Перед этим транспорт протаранил два автомобиля.

Со слов пассажиров, водителю автобуса стало плохо прямо за рулем. Мужчина потерял сознание. 

Предварительно, в ДТП пострадал только водитель общественного транспорта.

Вам будет интересно
Мотоциклист попал в больницу после столкновения с машиной во Всеволожском районе
Мотоциклист получил травмы после столкновения с «Ладой» в микрорайоне Петрова Дача поселка имени Свердлова во Всеволожском районе 12 мая около 09:00....
12.05.2026
134

Теги

Петербург авария

Популярное

Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе
Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе

10:55 11.05.2026

Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге
Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге

21:30 11.05.2026

Назван самый малочисленный народ России – всего 23 человека
Назван самый малочисленный народ России – всего 23 человека

17:02 11.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться