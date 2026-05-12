Как сообщало информационное агентство ivbg.ru, ящик для пожертвований с деньгами украли из храма в Санкт-Петербурге 9 мая.

Сумма ущерба составила не менее 50 тыс. руб. После кражи настоятель церкви обратился в полицию.

Оперативники установили личность подозреваемого и его местонахождение. Им оказался 49-летний житель Санкт-Петербурга, ранее судимый 17 раз, в том числе за кражи и грабежи. Мужчину задержали.

По факту кражи завели уголовное дело. Похищенные деньги частично изъяли. Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.