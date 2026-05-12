Ирландия, Исландия, Испания, Нидерланды и Словения отказались транслировать «Евровидение-2026» на национальном телевидении. Эти же страны ранее решили не отправлять участников на конкурс из-за допуска Израиля.

Каждое государство назвало свою причину отказа, однако все они сослались на участие Израиля. Страны, объявившие бойкот «Евровидению», заявили о геноциде и военных преступлениях в секторе Газа.

Национальные телеканалы также отметили, что участие Израиля и Украины создает несправедливые условия по сравнению с другими конкурсантами.

Финал конкурса ожидается 16 мая. Первый полуфинал должен начаться 12 мая.