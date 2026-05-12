weather 18.2°
$ 74.30
88.55

Главная / Новости / Пять стран отказались транслировать «Евровидение» из-за Израиля или Украины

Новости outside

Пять стран отказались транслировать «Евровидение» из-за Израиля или Украины

флаг Израиля
Фото: Freepik.

Ирландия, Исландия, Испания, Нидерланды и Словения отказались транслировать «Евровидение-2026» на национальном телевидении. Эти же страны ранее решили не отправлять участников на конкурс из-за допуска Израиля.

Каждое государство назвало свою причину отказа, однако все они сослались на участие Израиля. Страны, объявившие бойкот «Евровидению», заявили о геноциде и военных преступлениях в секторе Газа.

Национальные телеканалы также отметили, что участие Израиля и Украины создает несправедливые условия по сравнению с другими конкурсантами.

Ранее сообщалось, что в декабре 2025 года Ирландия, Исландия, Испания, Нидерланды и Словения отказались отправлять своих представителей на «Евровидение-2026» из-за участия Израиля.

Финал конкурса ожидается 16 мая. Первый полуфинал должен начаться 12 мая.

Вам будет интересно
Президент Израиля не помиловал Биньямина Нетаньяху
Фото: Freepik. Президент Израиля Ицхак Герцог не принял решения о помиловании Биньямина Нетаньяху по делу о коррупции и сделал ставку на попытку добит...
27.04.2026
967

Теги

евровидение Израиль Украина
Новости Происшествия

Приставы задержали вора, полгода скрывавшегося от суда в Ленобласти

В Сланцевском районе судебные приставы задержали 39-летнего местного жителя, находившегося в федеральном розыске. Мужчину обвиняют в краже чужого имущества с причинением значительного ущерба.

Ранее он находился под подпиской о невыезде, но не явился на судебное заседание. После этого суд объявил его в розыск и изменил меру пресечения на заключение под стражу. Производство по уголовному делу приостановили до установления местонахождения обвиняемого.

Разыскиваемого выявили судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов во время исполнительских действий. Личность мужчины установили при сверке с базой данных «Розыск» МВД России.

Нарушителя задержали и доставили в городской суд для вручения постановления о розыске. Затем мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейших мероприятий и препровождения к инициатору розыска.

За четыре месяца 2026 года областные судебные приставы помогли задержать 12 человек, скрывавшихся от органов дознания, следствия и суда.

Вам будет интересно
Журналист ivbg.ru поговорил с телефонными лжебанкирами: рассказываем, как действуют и на что давят, чтобы обмануть
Телефонные мошенники позвонили от имени банка ВТБ и действовали по схеме, никогда не описываемой нами ранее. Говорили уверенно и располагали личными д...
05.02.2021
6608

Теги

Сланцевский район Ленинградская область

Популярное

Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе
Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе

10:55 11.05.2026

Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге
Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге

21:30 11.05.2026

Назван самый малочисленный народ России – всего 23 человека
Назван самый малочисленный народ России – всего 23 человека

17:02 11.05.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться