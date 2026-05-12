Волонтеры уничтожили 3000 кустов борщевика в Гладышевском заказнике

Первую смену волонтерского лагеря завершили в Гладышевском заказнике. Как сообщили 12 мая в Ленинградском отделении ВООП, добровольцы работали в рамках проекта «Борщевик под контролем: без права на рост».

Фото: vk_com/wall-31108656_4416

За смену участники уничтожили около 3000 растений борщевика. По оценке организаторов, это позволило предотвратить появление примерно 60 млн новых побегов.

В 1-й день для волонтеров провели мастер-класс по установке палаток, лекцию о борщевике Сосновского и инструктаж по технике безопасности и экипировке. Со 2-го дня добровольцы приступили к очистке территории заказника от сорняка. Они использовали механический метод и выкапывали корневую систему растений.

Все участники работали в защитных костюмах и масках, поскольку сок борщевика может вызывать ожоги и аллергию. На очистку территории волонтеры тратили по 3-4 часа в день.

Остальное время участники посвящали мастер-классам и активностям. Экологическое мероприятие проходило с 1 по 7 мая. Его организовали Ленинградское областное отделение ВООП и компания JTI Россия при поддержке Президентского фонда природы.

Гладышевский заказник ВООП Ленинградская область
Новости Происшествия Главное

Серия смертельных ДТП произошла на дорогах Ленобласти за выходные

Среди погибших — один ребенок.

За выходные в Ленинградской области произошло 291 ДТП. В результате происшествий есть погибшие и пострадавшие.

Согласно сводке регионального управления ГАИ, за указанный период пострадали 30 человек, включая четверых детей. Еще три участника ДТП погибли. Среди них есть один ребенок.

В Петербурге за тот же период зафиксировано 785 дорожных происшествий, в которых пострадали 44 человека, в том числе восемь детей. Еще один человек скончался.

Аварии в Ленобласти

Байкер насмерть сбил 11-летнего велосипедиста и погиб сам в Гатчинском округе
10:55 11.05.2026
Двоих должностных лиц задержали за коррупцию в Петербурге
21:30 11.05.2026
Назван самый малочисленный народ России – всего 23 человека
17:02 11.05.2026
