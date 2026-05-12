Первую смену волонтерского лагеря завершили в Гладышевском заказнике. Как сообщили 12 мая в Ленинградском отделении ВООП, добровольцы работали в рамках проекта «Борщевик под контролем: без права на рост».

За смену участники уничтожили около 3000 растений борщевика. По оценке организаторов, это позволило предотвратить появление примерно 60 млн новых побегов.

В 1-й день для волонтеров провели мастер-класс по установке палаток, лекцию о борщевике Сосновского и инструктаж по технике безопасности и экипировке. Со 2-го дня добровольцы приступили к очистке территории заказника от сорняка. Они использовали механический метод и выкапывали корневую систему растений.

Все участники работали в защитных костюмах и масках, поскольку сок борщевика может вызывать ожоги и аллергию. На очистку территории волонтеры тратили по 3-4 часа в день.

Остальное время участники посвящали мастер-классам и активностям. Экологическое мероприятие проходило с 1 по 7 мая. Его организовали Ленинградское областное отделение ВООП и компания JTI Россия при поддержке Президентского фонда природы.