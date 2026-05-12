«Неделю здоровья сердца и сосудов» запустили Одноклассники совместно с фондом борьбы с инсультом ОРБИ, проектом «Пятерочка с заботой» и «Центрами местного сообщества» торговой сети «Пятерочка».

Проект приурочен ко Всемирному дню борьбы с гипертонией и направлен на повышение осведомленности о профилактике повышенного давления.

В рамках инициативы до 17 мая в Новосибирске, Краснодаре и Екатеринбурге посетители ряда магазинов «Пятерочка» смогут узнать о профилактике гипертонии и бесплатно получить практические рекомендации по питанию и образу жизни.

Также участникам выдадут памятку, разработанную медицинскими экспертами фонда. В ней собрана информация о нормах артериального давления и простых шагах, которые помогают держать показатели под контролем.

Подробности о расписании работы проекта и адресах магазинов пользователи могут посмотреть в группе «Социальные проекты ОК».

Кроме того, в ОК появится тематическая подборка «Контроль давления». В нее войдут материалы, подготовленные совместно с медицинскими экспертами фонда ОРБИ.

Пользователи смогут узнать, какие показатели давления считаются нормой, как правильно измерять давление, какие мифы о гипертонии встречаются чаще всего, а также как питание, движение и сон влияют на самочувствие.