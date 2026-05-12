Одноклассники вместе с партнерами запустили проект ко Всемирному дню борьбы с гипертонией

«Неделю здоровья сердца и сосудов» запустили Одноклассники совместно с фондом борьбы с инсультом ОРБИ, проектом «Пятерочка с заботой» и «Центрами местного сообщества» торговой сети «Пятерочка».

Проект приурочен ко Всемирному дню борьбы с гипертонией и направлен на повышение осведомленности о профилактике повышенного давления.

В рамках инициативы до 17 мая в Новосибирске, Краснодаре и Екатеринбурге посетители ряда магазинов «Пятерочка» смогут узнать о профилактике гипертонии и бесплатно получить практические рекомендации по питанию и образу жизни.

Также участникам выдадут памятку, разработанную медицинскими экспертами фонда. В ней собрана информация о нормах артериального давления и простых шагах, которые помогают держать показатели под контролем.

Подробности о расписании работы проекта и адресах магазинов пользователи могут посмотреть в группе «Социальные проекты ОК».

Кроме того, в ОК появится тематическая подборка «Контроль давления». В нее войдут материалы, подготовленные совместно с медицинскими экспертами фонда ОРБИ.

Пользователи смогут узнать, какие показатели давления считаются нормой, как правильно измерять давление, какие мифы о гипертонии встречаются чаще всего, а также как питание, движение и сон влияют на самочувствие.

Новости Происшествия

Приставы задержали вора, полгода скрывавшегося от суда в Ленобласти

В Сланцевском районе судебные приставы задержали 39-летнего местного жителя, находившегося в федеральном розыске. Мужчину обвиняют в краже чужого имущества с причинением значительного ущерба.

Ранее он находился под подпиской о невыезде, но не явился на судебное заседание. После этого суд объявил его в розыск и изменил меру пресечения на заключение под стражу. Производство по уголовному делу приостановили до установления местонахождения обвиняемого.

Разыскиваемого выявили судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов во время исполнительских действий. Личность мужчины установили при сверке с базой данных «Розыск» МВД России.

Нарушителя задержали и доставили в городской суд для вручения постановления о розыске. Затем мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейших мероприятий и препровождения к инициатору розыска.

За четыре месяца 2026 года областные судебные приставы помогли задержать 12 человек, скрывавшихся от органов дознания, следствия и суда.

