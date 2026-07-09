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Новости Социум

Биолог раскрыл, как не допустить зуда купальщика

Россиянам рассказали, что нужно делать сразу после того, как вы вышли из водоема.

Избежать суда купальщика можно, если растирать тело и принимать душ сразу после того, как вы покинули водоем. Об этом рассказал кандидат биологических наук Дмитрий Федоров. в беседе с РИА Новости.

«Чтобы избежать »зуда купальщика« после контакта с водой, в которой обитают птицы, выйдя на берег, нужно энергично растереть кожу жестким полотенцем насухо или песком, а затем принять душ и снова вытереться. Механическое трение разрушает церкарии, которые уже начали внедряться, и снимает капли воды с личинками», — пояснил биолог.

При появлении сыпи на теле в течение 24 часов после купания обычно назначают антигистаминные препараты и охлаждающие мази с ментолом или кортикостероидами. Принимать эти препараты необходимо только после консультации с врачом, добавил эксперт.

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Фото на миниатюре: magnific

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зуд купальщика советы эксперта
Новости Социум

Дорожные ограничения введут в Ленобласти 10 июля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в пятницу при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 57 ограничение скорости движения в направлении г.СПб с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт дорожного покрытия;

км 65, 177 ограничение скорости движения в направлении г.Мурманск с 08:00 до 19:00, ямочный ремонт дорожного покрытия.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 599, 615 ограничение скорости движения в направлении г.СПб с 08:00 до 19:00, ремонт пешеходного перильного ограждения.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

км 0 - 49- 0 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса с 08:00 до 17:00, механическое скашивание травы на обочине и откосах.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой:

км 31 - 99- 31 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса с 08:00 до 17:00, механическое скашивание травы на обочине и откосах.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода квадроциклами;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 100-130 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 100-130 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 114-130 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 47-125 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

км 60-64 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 18:00, содержание локальных очистных сооружений.

А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:

км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную.

А-181 «Магистральная»:

км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

 км 0-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 95-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки. 

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;

км 0-37+транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 18-28 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, устранение деформаций на укрепленных обочинах и откосах;

км 28-18 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 37-78+транспортные развязки км 40,50,56,64,70,72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;

км 37-78+транспортные развязки км 40,50,56,64,70,72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 37-72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 70-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 77-147 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка мусора с остановок общественного транспорта, площадок отдыха;

км 130-133 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 130-134 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 0-126 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Беларусь:

км 44- 45 ограничение скорости движения на Псков, правая полоса закрыта, вторая и третья полосы ограничение до 50 км/ч, с 09:00 до 15:00, с установкой схемы ОДД, ремонт СБО;

км 145 Тр. развязки, ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса с 08:00 до 17:00, механическая уборка смета;

км 179-79-179, ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса с 08:00 до 17:00, механическое скашивание травы на обочинах, откосах, в полосе овода.

 

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Теги

ограничения движения ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

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